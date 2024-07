Gaf komentatora tokom otvaranja OI: Muža Serene Vilijams nazvao nosač kišobrana

Aleksis Ohanijan, muž teniske zvezde Serene Vilijams, doživio je neobičan trenutak tokom ceremonije otvaranja Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine, kada je jedan evropski komentator pogrešno pomislio da je „nosilac kišobrana“.

Vilijams, koja ima 42 godine, i suosnivač Redita odlučili su da prisustvuju svečanostima, iako Serena nije bila takmičarka na igrama. Dok je koračala crvenim tepihom, kiša je počela da pada, a Ohanijan je obazrivo držao kišobran iznad njene glave.

Serena Williams' husband responds to being called 'umbrella holder' at Olympics ceremonyhttps://t.co/gcjhqT5WK4