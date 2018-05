"Gladijatorke" ruše stereotipe

Ženski ragbi je sport koji u svijetu nije dovoljno poznat i prihvaćen, a igračice su često meta surovih predrasuda. Često se smatra da žene koje se odluče za ragbi moraju biti krupne i grube, a i njihova seksualna orijentacija se dovodi u pitanje.

Istorija ženskog ragbija nije dovoljno poznata, a ono što je poznato je da su tek sredinom 20. vijeka formirani prvi ženski timovi.

U BiH postoji samo jedan aktivan ženski ragbi tim i on nosi ime Gladijatori, a sjedište mu je u Derventi. U ovom klubu trenira osam djevojaka, a taj broj se stalno mijenja. Članice ragbi kluba, unatoč stereotipima, koji nisu ni njih zaobišli, sa velikom željom i strašću bave se ovim sportom.

Zorica Milaković, kapiten "gladijatorki" i student Mašinskog fakulteta u Banjaluci, kaže da ju je ovom sportu privuklo to što je ekstremniji od drugih.

"Ragbi treniram već tri godine, a počela sam se baviti ovim sportom jer je to bilo novo u Derventi. Često me ljudi pitaju zašto baš ragbi, ili kako djevojka sitnije građe može da treniram tako grub sport. Meni se baš to kod ragbija svidjelo, to što je ekstremniji i drugačiji", priča Zorica.

Mada je ragbi sam po sebi kontaktni i prilično grub sport, ova dvadesetogodišnja djevojka objašnjava da se, ako se igra po pravilima, ozbiljnije povrede mogu uspješno izbjeći.

"Kao i u svakom sportu, dešavaju se povrede, ali ako se radi tehnički ispravno i po pravilima, smanjujete mogućnost ozbiljnih povreda", istakla je ona.

Biti student i kapiten tima nije lako, teško je uskladiti ragbi i sve ostale obaveze, priznaje Zorica, ali ističe da, kada nešto volite i tome se posvetite, uspjeh ne izostaje.

"Kod nas ragbi, nažalost, nije dovoljno razvijen da bismo se time profesionalno bavile. Postoji mogućnost da vas primijeti neki strani klub pa da se onda bavite ragbijem profesionalno", kaže Zorica.

Veliku podršku "gladijatorke" imaju od svog trenera Radomira Petkovića, koji je veoma ponosan na svoje igračice.

"Mi smo najmlađa ekipa po stažu i po godinama od svih ostalih ragbi ekipa u regionu. Zbog toga nas svi na turnirima sa oduševljenjem očekuju. Zamislite kada moja igračica od 15 godina izađe ispred nekoga ko ima 35 godina i bori se, trudi i daje sve od sebe da pobijedi", priča Petković.

Dodaje da je ragbi, kako muški tako i ženski, još nedovoljno poznat sport na našem prostoru.

"Ragbi nije toliko grub sport koliko se misli. Djeca se od osnovne škole počnu upoznavati sa fudbalom, košarkom, rukometom ili gimnastikom pa je ragbi stran pojam za njih. Ragbi je još na niskim granama kod nas", smatra Petković.

Djevojke iz ragbi tima Gladijatori igraju ragbi sedam, dinamičniju varijantu ragbi juniona sa po sedam ragbista u jednoj ekipi, a koji je olimpijski sport od prošlih Ljetnih olimpijskih igara 2016. godine.

"Trenutno učestvujemo u regionalnoj ligi, koja je pod pokroviteljstvom Ragby Europea, u kojoj učestvuju i ekipe iz regije. Takmičili smo se u Splitu, a 12. maja se prvi put održava turnir u Derventi", rekao je Petković.

Trener i djevojke iz tima slažu se s tim da je ragbi zaista poseban sport i da bavljenje njim donosi nešto novo, čega nema u drugim sportovima.

"Preporučila bih svim djevojkama da probaju, ragbi je nešto posebno i drugačije. Počevši od timskog duha, utakmica pa do druženja, svi smo zajedno u tome i uživamo. Takođe, mnogo putujemo. Nedavno smo bili na turniru u Splitu, a idemo i na međunarodne turnire. Sljedeći je u Austriji", rekla je Zorica.

Najljepši trenutak u igri je svakako kada se pobjeđuje, kako za igračice tako i za trenera.

"Najbolji trenutak je kada damo skor, pa onda svi slavimo te male korake koji vode ka finalnoj pobjedi", ističe Zorica.

Počeci ženskog ragbija

O počecima ženskog ragbija malo se zna, a još manje ima pisanih dokaza o tome. Prema nekim saznanjima, prva žena koja je zaigrala ragbi bila je Emili Valentin iz Irske. Ona je igrala ovaj sport sa svojom braćom, a prvi meč odigrala je 1887. godine.

Poslije toga postoje dokazi o pokušaju formiranja ženskog ragbi tima na Novom Zelandu 1891. godine, ali je zbog socijalnog pritiska i neprihvatanja sredine pokušaj propao.

Postoje slabi dokazi da su žene pokušavale da formiraju timove u Francuskoj i Engleskoj početkom 20. vijeka, ali tek šezdesetih godina prošlog vijeka dolazi do formiranja ženskih ragbi timova na Univerzitetima u zapadnoj Evropi.

Žene su takmičenja na međunarodnim sportskim turnirima počele 1982. godine.