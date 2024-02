Golferski geni: Sin Tajgera Vudsa krči put ka slavi

Čarli Vuds (15), sin golf legende Tajgera, krči svoj put ka slavi u svijetu sporta "za bogate".

On je prvi put uspio da se plasira u pretkvalifikacioni turnir preko kojeg može da izbori kartu za prolaz na glavni događaj – "Cognizant Classic" u Palm biču.

Vuds junior će do tog cilja pokušati da dođe na turniru Houb Saund u Los Lejku, na terenu sa 18 rupa.

Rivali će mu, pored ostalih, biti i Ruadri Mekgi i Olin Braun Džunior, sin trostrukog PGA šampiona.

Najboljih 25 će se plasirati u kvalifikacije iz kojih će samo četiri takmičara izboriti plasman na glavni turnir.

Dakle, Čarlija Vudsa čeka zaista paklen posao i najveći izazov u karijeri.

Ako uspije da prođe do glavnog turnira (koji se igra za PGA bodove) Čarli će nadmašiti i svog slavnog oca koji je imao 16 godina kada je igrao svoj prvi PGA turnir, prenosi B92

