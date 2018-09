Grbić: Rizikovali prvi set; Luburić: Nije baš tako lako

Selektor odbojkaške reprezentacije Srbije Nikola Grbić izjavio da je, osim prvog seta, njegov tim u potpunosti držao stvari pod kontrolom u pobjedi nad Kamerunom na Svjetskom prventstvu.

Srbija je, nakon poraza od SAD, upisala prvi trijumf na planetarnom šampionatu maksimalnim trijumfom nad afričkom selekcijom 3:0 (30:28, 25:16, 25:17).

"Uvek je problem kod ovakvih protivnika naša strana mreže, ukoliko smo mi na našem nivou jači protivnik i sigurno ćemo da dobijemo meč. Dobro smo počeli, ali smo ih greškama vratili u igru i rizikovali da izgubimo prvi set. Posle toga smo stvari doveli na svoje mesto, smanjili broj grešaka i oni su nam pomogli jer su pali u igri", rekao je Grbić poslije utakmice u Bariju.

Najefikasniji pojedinac meča sa 19 poena Dražen Luburić kaže da nije bilo lako kao što svi misle.

"To se dešava kada favorit igra proitv Kameruna, potkrade se nervoza jer svi očekuju da pobedite. To nije lako kako izgleda, ali na kraju smo ušli u naš ritam i standarnu igru", naveo je on.

Njegov saigrač Srećko Lisinac ističe da je razlika napravljena u servisu Srbije.

"Kamerun nije loša selekcija, imaju igrače iz francuske lige... Završnica prvog seta bila je neizvesna, srećom priveli smo ga kraju, a potom rutinski završili duel", završio je Lisinac.

Srpski odbojkaši sutra se sastaju sa Tunisom od 17 sati.