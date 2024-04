Gvideti saopštio spisak pred Ligu nacija, odmor najvećim zvijezdama

Danima već u medijima iskaču imena odbojkašica drugih reprezentacija, a danas smo konačno dočekali i spisak selektora Đovanija Gvidetija. Italijan je izabrao 30 igračica koje će predstavljati Srbiju u Ligi nacija, a najjačim karikama je ovog puta dao veći odmor pred Olimpijske igre.

Naš nacionalni tim u Ligi nacija neće imati pritisak rezultata, jer je prošle godine izborio kartu za Pariz na kvalifikacionom turniru. One reprezentacije koje to do sada nisu uspjele, tražiće posljednju šansu kroz komercijalno takmičenje.

Na spisku selektora Gvidetija za Ligu nacija nalaze se sljedeće igračice: dizači - Slađana Mirković (PTT), Marija Miljević (Jedinstvo), Sara Ranković (TENT), Rada Perović (Ub), korektori - Ana Bjelica (Budovlani Lođ), Tara Taubner (Potsdam), Vanja Bukilić, Jovana Zelenović (Železničar) i Milica Vidačić (TENT), primači servisa - Sara Lozo (Ageo Saitama), Katarina Lazović (Galatasaraj), Aleksandra Uzelac (Fluminense), Bojana Milenković (Prometej), Mina Mijatović (TENT), Jovana Cvetković (TENT), Branka Tica (Jedinstvo), Vanja Ivanović (Železničar), Simona Mateska (Crvena zvezda), libera - Teodora Pušić (Vero Volej Milano), Aleksandra Jegdić (Drezdner), Silvija Popović (Lugož), Milica Medved (Jedinstvo), Stefana Pakić (Železničar) i Bojana Gočanin (TENT), srednji blokeri - Hena Kurtagić (Nant), Ana Malešević (TENT), Minja Osmajić (Jedinstvo), Iva Šućurović (Jedinstvo), Maša Kirov (Volero Le Kane), Nataša Čikuc-Dins (TENT).

Produženi odmor dobile su Tijana Bošković, Maja Ognjenović, Bojana Drča, Bianka Buša, Jovana Stevanović, Mina Popović i Maja Aleksić.

Sav njihov fokus biće na Olimpijskim igrama, gdje će Srbija pokušati da dođe do jedinog zlata koje joj nedostaje, piše Mozzart sport.

