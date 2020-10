Habib Nurmagomedov stiže u Srbiju

Predsjednik Bokserskog saveza Srbije (BSS) Nenad Borovčanin razgovarao je danas preko video poziva sa UFC šampionom Habibom Orlom Nurmagomedovom i tom prilikom dogovorio posjetu čuvenog borca Srbiji.

Borovčanin je za "Sputnjik" rekao da je ostalo samo da se dogovore kada će tačno nepobjedivi šampion posjetiti Srbiju, kao i da bi to najvjerovatnije trebalo da se dogodi do kraja ove godine.

On je dodao da Nurmagomedova poznaje preko prijatelja iz Ruske bokserske federacije.

"Jutros smo razgovarali putem video poziva, pričali, čestitali mu na pobedi i svemu što je uradio za sport, što je pokazao koliko je važan karakter i svoju ljudsku veličinu na kraju karijere", predočio je Borovčanin.

Borovčanin je istakao da je Nurmagomedov poslao pozdrave Srbiji i da je poziv za posjetu prihvatio sa zadovoljstvom.

"Za nas bi to bilo značajno. On je svetsko ime, ne samo u sportu, već i šire. To bi bila velika stvar. Planiramo da odemo i kod predsednika Vučića i da zajedno promovišemo sve borilačke sportove", kazao je Borovčanin.

Nurmagomedov je u subotu uveče odbranio titulu svjetskog UFC šampiona u Abu Dabiju, gdje je pobijedio Amerikanca Džastina Gaetjea, a potom najavio kraj karijere. Od ukupno 29 MMA borbi, nijednom nije poražen.