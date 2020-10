Habib Nurmagomedov završio karijeru nakon pobjede nad Gejdžijem

Habib Nurmagomedov odlučio je da završi karijeru poslije 29 pobeda u najjačoj MMA konkurenciji.

U subotu uveče je na dominantan način pobijedio Džastina Gejdžija i odbranio šampionski pojas i došao do skora od 29 pobjeda i 0 poraza.

Nakon odrađene borbe rekao je da je zadovoljan pobjedom i da je to njegova posljednja borba u profesionalnoj karijeri.

"Bog mi je dao sve... Hvala Vam na svemu. Moj otac je bio uz mene cijeli život i trenera Havija i cijeli tim mnogo volim. Ovo je bila moja posljednja borba. Nema šanse da se vratim ovdje bez mog oca. Ne mogu ovdje da se vratim poslije svega što se desilo sa mojim ocem. Kada mi je UFC ponudio Džastina, tri dana sam pričao sa majkom o tome da li bi trebalo da se borim bez mog oca. Obećao sam joj da će mi ovo biti posljednja borba. Ovo je moj posljednji nastup, znam samo da želim da me UFC stavi na prvo mjesto pound for pound boraca. Neporaženi sam UFC šampion imam 13:0 skor u najjačoj konkurenciji i zaslužujem sve to. Hvala Lorencu Fertiti, hvala Dejni Vajtu i svima ostalima", rekao je emotivni Habib Nurmagomedov.