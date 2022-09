Habib inistira da se Oliveira neće pojaviti protiv Makačeva

Legenda UFC-a, Habib Nurmagomedov misli da će se Čarls Oliveira povući iz nadolazeće borbe za naslov protiv Islama Makačeva.

Oliveira (32), želi vratiti svoju titulu u lakoj kategoriji na UFC-u 280, 22. novembra protiv Nurmagomedovog štićenika Makačeva kada se par sastane u Abu Dabiju.

Brazilac je trebao napraviti treću odbranu pojasa u lakoj kategoriji na nadolazećem događaju, ali mu je oduzet naslov nakon što je propustio vaganje za svoj UFC 274 okršaj protiv Džastina Gatjea u maju.

I just think Charles Oliveira will not show up in Abu Dhabi and the UFC will replace Charles with Beneil Dariush. Regardless of who the opponent will be, @MAKHACHEVMMA is on his way to becoming the best in the world #ufc280