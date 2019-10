Halloween u Meridianu: Strava bonusi za najstrašniju noć

Noć vještica uvijek donosi mnogo zabave i dobrog provoda. A, Noć vještica u Meridianu pruža mnogo više- zabavu, dobar provod, ali i strava bonuse.

Mjesto i vrijeme najzabavnije proslave Noći vještica su poznati - Meridian kazino, 31. oktobar i 1. novembar, a put do 50% bonusa nikada nije bio lakši.

Meridian je pripremio promociju u kojoj će obradovati sve svoje vjerne igrače. Pravila su jednostavna: svi registrovani igrači koji tokom promocije akiviraju „Halloween bonus”, dobijaju 50% bonusa na iznos koji su odvojili za učešće u promociji. Maksimalan iznos bonusa koji igrač može da ostvari je 100 KM.

Bonus sredstva se spajaju sa sredstvima koje je igrač uložio. Ta sredstva su "zaključana" i moraju da se obrnu 15 puta na igrama iz sekcije Halloween, da bi prešla na keš račun igrača i postala raspoloživa za podizanje.

Za dobar provod su zadužene sjajne tematske igrice: Hot Hot Halloween, Halloween, Halloweenies, Monster Mash Cash, Monster Wheels, So Many Monsters, Vampire The Massquerade Las Vegas, Pumpkin Patch, The Dead Escape, Wicked Witch, Immortal Romance i Haunted House.

Put do primamljivog bonusa kroz uživanje u igicama zvuči kao savršen plan. I zato je jedini dobar plan za Noć vještica - Noć vještica u Meridianu!

Ali, iznenađenjima ovdje nije kraj! I sve ljubitelje sporta čeka poklon. I to strašno dobar poklon - još jedan sjajan bonus. Svi koji u četvrtak, 31. oktobra uplate depozit Maestro i Mastercard karticama, kao i igrači koji svoj Meridianbet račun dopune u banci ili pošti, dobijaju 5% bonusa na svaku uplatu i to do maksimalnih 40 KM po igraču.

Kazino ili sport, ne mora da se bira, jer u Meridianu bonusi pljušte na sve strane i unose dodatno uzbuđenje za najstrašniji dan u godini. Meridian i Noć vještica - idealan tandem za najbolji provod.