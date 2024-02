Hamilton napušta Mercedes, od 2025. u Ferariju

Sedmostruki svjetski šampion Levis Hamilton na kraju sezone napustiće Mercedes. Uskoro se očekuje potvrda njegovog prelaska u Ferrari, o čemu se spekuliše cijelog dana.

Mercedes AMG Petronas obavijestio je svoje navijače i javnost kako će Lewis Hamilton napustiti Mercedes na kraju sljedeće sezone.

To je potvrda o današnjim informacijama koje su sedmerostrukog prvaka svijeta u poretku vozača već preselile u Ferrari od starta 2025. godine.

“Mercedes AMG Petronas i Levis Hamilton će se razići od kraja 2024. godine. Levis je aktivirao klauzulu iz ugovora potpisanog prošle godine”, napisali su iz tima Mercedesa.

Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team and Lewis Hamilton will part ways at the end of the 2024 season. Lewis has activated a release option in the contract announced last year.