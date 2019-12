Hamza Turulja: Novi cilj titula prvaka Evrope

Ovo je za mene najveće priznanje do sada i fenomenalan je osjećaj dobiti ga znajući kakvi sportisti su ga osvajali prije mene, rekao je ovo najperspektivniji sportista BiH za 2019. godinu, karatista Hamza Turulja.

Iza člana Karate kluba Okinava je godina iz snova. U dalekom Čileu je postao viceprvak svijeta osvojivši srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u katagoriji mlađih juniora. Mladom Sarajliji nije predstavljalo problem to što je bio najmlađi u svojoj kategoriji (do 75 kg) da se domogne najvećeg uspjeha u karijeri.

Šlag na tortu došao je 12. decembra kada je u hotelu "Holiday" na manifestaciji Izbora najboljeg sportiste BiH u organizaciji "Nezavisnih novina" i Radio-televizije BiH izabran za najperspektivnijeg u godini na izmaku.

"Ova nagrada je ujedno i velika čast i podstrek za pravljenje još ovakvih rezultata. Hvala organizatorima, bilo je to zaista predivno veče koje ću dugo pamtiti. Iza mene je godina kakvu nisam mogao ni sanjati, desilo se toliko predivnih trenutaka i zaista sam ponosan na to šta sam u 2019. godini postigao. Kao što sam ranije rekao, pripreme za svjetsku medalju trajale su 11 godina, odnosno od kada sam počeo da treniram karate. To je dugotrajan proces koji se ne može postići bez godina treninga i mnogo razočaranja i poraza", istakao je Turulja.

Ovog mjeseca postao je i viceprvak Balkana, a u narednoj godini takođe očekuje da će nastaviti kontinuitet vrhunskih rezultata. Nada se da će ga poslužiti zdravlje kako bi nastavio tamo gdje je stao ove godine.

"U sljedećoj godini planiram da se okitim medaljom prvaka Evrope u konkurenciji mlađih seniora i da napadnem seniorsku titulu državnog prvaka, te neku od medalja sa svjetskih liga za seniora", naglašava talentovani karatista.

Kao i većini sportista i Hamzi Turulji je san da jednog dana nastupi na Olimpijskim igrama. Zaljubljenici karatea se nadaju da će se ovaj sport i ubuduće naći na programu OI.

"Olimpijska medalja je san svakog sportiste, koju i ja sanjam. Ova svjetska medalja je dokazala da mogu da osvajam medalje i na velikim pozornicama, te da se u budućnosti može mnogo velikih medalja od mene očekivati", zaključio je osamnaestogodišnji Hamza Turulja.