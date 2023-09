Hamzat Čimajev se odrekao Švedske: Uvijek sam bio vuk samotnjak

Slavni UFC borac Hamzat Čimajev je odlučio više ne nastupati pod zastavom Švedske, te će u narednoj borbi pored njegovog imena stajati zastava Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Čimajev je rođen prije 29 godina u gradu Beno-Jurt u Čečeniji, a sa 18 godina se odselio u Švedsku i ubrzo postao velika MMA zvijezda.

Jedna od najvećih UFC zvijezda je godinama bio član čuvenog Allstars Gyma iz Štokholma, a sada je iznenada odlučio napustiti Švedsku.

Nakon što se pročulo da je dobio državljanstvo Ujedinjenih Arapskih Emirata, te da namjerava okrenuti leđa državi koja mu je dala sve, počeli su stizati uvredljivi komentari sa svih strana.

Prije nekoliko sedmica Čimajev je na Instagramu objavio znakovitu poruku koja se najvjerovatnije odnosi na to. "Uvijek sam bio vuk samotnjak i uvijek ću biti. Niko nije vjerovao u mene, a nije mi ni bilo potrebno. Vjerujem u sebe i Allah mi pomaže! Ako je Allah sa mnom, ništa me neće zaustaviti, InShaAllah!", napisao je Čimajev koji je time dao do znanja svima da se ne smatra dužnim ništa Švedskoj i Šveđanima, prenosi "Klix".

Čimajev je trenutno na skoru od 12 pobjeda iz isto toliko borbi i mnogi ga vide kao budućeg UFC-ovog prvaka.

Ono što je posebno zanimljivo je da će narednu borbu imati upravo u Ujedinjenim Arapskim Emiratima na eventu UFC 294 kada će se 21. oktobra boriti protiv Paula Košte, te će sasvim sigurno imati ogromnu podršku publike zbog svoje odluke koju je donio, piše "Klix".