Hern: Fjuri i Nganu, vjerujem da je to sljedeći meč za njih

Iako se stalno najavljuju protivnici i pogađa kada će zaista ući u ring ušli smo u drugu polovinu godine, a Tajson Fjuri i Frensis Nganu nemaju poznatog protivnika za sljedeći nastup. Međutim, promoter Edi Hern je razbio tišinu.

Nijedan od ova dva borca ove godine nije nastupio. Fransis konstantno govori o velikom bokserskom meču, ali o tome već dugo nema nikakvih novosti.

Mnogi se upravo sad pitaju zašto se ne organizuje meč između njih dvojice.

Nemaju protivnike, nisu dugo nastupali, a valja se prisjetiti i da je Fjuri nešto slično obećavao ukoliko se nešto dogodi i propadnu pregovori sa Usikom.

Edi Hern smatra da je upravo to naredni korak.

"Da, vjerujem da je to sljedeći meč za njih. To bi trebala biti egzibiciona borba, bez nokdauna i ostalog. Ne znam, govorim vam ono što sam čuo. Ko zna šta se tu može dogoditi, ali čuo sam da je to sljedeća borba za njih. Razočaravajuće, ali šta je tu je."

Potom je dodao:

"Biće to veliki događaj, ali ja sam ga (Fjurija) htio gledati u borbi protiv Oleksandra Usika. Bilo bi lijepo dobiti neprikosnovenog prvaka, ali Tajson sam vodi svoju karijeru i siguran sam da će zaraditi brdo novca. Želim mu sve najbolje" rekao je Hern za "Boxing Social".

Ukoliko je istina da neće u meču biti nokdauna i nokauta, radi se o velikom razočarenju. Vjerovatno se tako oduzela jedina šansa Nganu u meču sa Fjurijem - jak nokaut u prvim rundama.

Ukoliko toga ne bude, gledaćemo vrlo jednostran i predvidiv meč, prenosi "Avaz".