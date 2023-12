Hrvatski borac brutalno nokautirao protivnika (VIDEO)

​Tajlandski boks, odnosno muj tai u Parizu premijeru će imati na Olimpijskim igrama. Muj tai naziva se sportom "osam udova" jer se osim ruku i nogu mogu koristiti laktovi i koljena. Jedan od najstarijih borilačkih sportova u posljednjih nekoliko godina postaje sve popularniji. Na platformama se prikazuju filmovi, trenira ga sve više ljudi, a u korist tome idu i brutalni nokauti. Jedan takav priuštio je publici i Marin Čarapina.

Mostarac se borio za istorijsku titulu profesionalnog prvaka BiH. Protivnik mu je bio Hasan Kačević, a borba je podigla veliki interes kod zaljubljenika u borilačke sportove. Čarapina je slavio brutalnim nokautom u prvoj rundi.

Marin se nekoliko puta kitio naslovom prvaka Hrvatske, a sada je i prvak svoje rodne zemlje.

"Ovo je nešto novo, ovo je prva profesionalna titula u ovom sportu u BiH. Do sada je postojala samo amaterska titula. Sada smo napravili nešto posebno", rekao nam je Marin.

Dobio je Marin i priliku boriti se za titulu prvaka Evrope. Rukavice je ukrstio s Čehom, Josefom Talafousom, ali češki borac je u tom trenutku bio prevelik zalogaj. Čarapina je jasan kada su u pitanju planovi za budućnost:

"Sada slijedi kratak odmor, a nakon toga idem natrag u dvoranu. Nadam se du ću dobiti revanš za evropsku titulu."

Dio priprema odradio je i u Zagrebu. Glavni grad Hrvatske posljednjih se nekoliko godina polako probija prema regionalnom centru tajlandskog boksa i ne čudi što se jedan od najboljih boraca u regiji odlučio pripremati za meč baš tamo.

"Dio priprema odradio sam kod trenera Sandrina Starčevića u klubu Muay thai academy Zagreb. Pripreme su prošle u najboljem jeku i bez povreda, to je najbitnije" rekao je Marin.

Sandrino je dodao:

"Savez grada Zagreba već dugo sarađuje s prijateljima iz BiH. Već godinama imamo dobru poveznicu i dobru saradnju. Držali smo i seminar u Mostaru sa slavnim borcem Sakom Kaponlekom. Znači mi što me Marin odabrao i što je imao povjerenja u mene. Odradili smo kvalitetnu priču i ni sekunde nismo sumnjali u to što radimo. Pričali smo i prije da želimo meč što prije privesti kraju i to smo napravili."

Dotakao se i problema na koje nailazi ovaj u regiji još uvijek mali sport:

"Zagrebački tajlandski boks je prepoznat u regiji. Nema turnira gdje mi ne idemo. Gdje nas god zovu, odazivamo se. Problem je što na državnom nivou nema dovoljno turnira. Mi smo kao savez kupili ring i sada ćemo organizovati zagrebačku ligu gdje ćemo izbaciti konkurentne borce", prenose "24Sata".

