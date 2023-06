Ibrahimović dobio ponudu za boks meč

Opšte je poznato da su borilački sportovi pored fudbala velika ljubav Zlatana Ibrahimovića, a uskoro bi velikog Šveđanina mogli gledati u ringu. "Ibrakadabra" je dobio ponudu za boks meč i mogao bi se okušati među konopcima.

Legendu Milana i švedske reprezentacije na boks meč je izazvao poznati britanski jutjuber Olajide Olajinka Vilijams poznatiji kao KSI, koji već ima određenog iskustva u ovom sportu.

"Volio bih da se to ostvari. Bilo bi zaista nevjerovatno. Gledao sam ga dok udara vreću. Izgleda kao da zna dobro udariti. Idemo, brate. Uđi u ring prijatelju", poručio je KSI velikom Ibri.

Ibrahimović ovog oktobra puni 42 godine, ali i pored toga posjeduje zavidnu fizičku spremu.

KSI "would love" football star Zlatan Ibrahimovic to compete in YouTube boxinghttps://t.co/FHln4wKcF9 pic.twitter.com/UtwVG5YFUq