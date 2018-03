Iliadis za "Nezavisne": Majdov i Cerićeva će "eksplodirati" u Tokiju

Bosna i Hercegovina je rađalište vrhunskih džudista, a kao primjer su Nemanja Majdov i Larisa Cerić, koji će "eksplodirati" na Olimpijskim igrama u Tokiju 2020, smatra Ilias Iliadis, najbolji svjetski džudista svih vremena.

Grk gruzijskog porijekla nakon 14 godina po drugi put je posjetio Sarajevo i u razgovoru za "Nezavisne" govorio o formuli uspjeha, filozofiji života i željama za budućnost. Iako u riznici medalja ima sve što se osvojiti moglo, olimpijski pobjednik iz Atine 2004. i kasnije, između ostalog, najmlađi svjetski prvak naglašava da uvijek može bolje i više.

"U životu mi ne fali ništa. Ni na sportskom planu, a hvala Bogu ni generalno. Za sebe mogu reći da sam ostvario snove iako sam mlad, ali ako me pitate imam li neostvarenih želja, reći ću vam da ja na to gledam na drugi način. Ovo do sada urađeno je bila prva runda. Sada otvaram novi period u kojem bih volio da nove generacije sportista uče od mene i da za nekoliko godina imamo nekoga koji će ponoviti sve što sam uspio ja. Ne mora biti neko isključivo iz Grčke ili Gruzije. Želim da mladi uče od mene i u BiH i zbog toga sam i došao ovamo da pokušamo da napravimo pozitivnu priču.

NN: Hoćete li biti dio trenažnog procesa u Sarajevu?

ILIADIS: Imam dosta poziva i poruka u kojima me ljudi pitaju za direktnu saradnju. Volio bih, ali je nemoguće pomoći svakom individualno i posvetiti se maksimalno. Želim da oni prije svega uče kroz moju životnu priču. Trudim se i da treniram sa mladima, ali za uspjeh je ipak najvažnije da oni sami odluče da budu borci, da prepoznaju poruku iz mog iskustva.

NN: Koliko Vam je bilo teško sve postići?

ILIADIS: Najvažnije je znati da nijedan uspjeh nije jednostavno postići. Put do vrha je koračanje po stazama koje su nekada veoma trnovite, ali ako hoćeš da uspiješ, ne smiješ nikada ni pomisliti na predaju, odustajanje, neuspjeh, loš ishod... Džudo te uči kako da se boriš kroz život. Oni koji to shvate neće biti samo vrhunski džudisti, nego i vrhunski ljudi.

NN: Imate li najdražu medalju u svojoj riznici?

ILIADIS: To me često pitaju. Svaka medalja je različita, svaka ima svoju snagu i težinu. Nekada je možda teže bilo osvojiti bronzu od zlata. Svaka medalja ima svoju vrijednost i svoju priču. Iza svake stoji odvojeni trud, rad i zalaganje. Medalje su kao djeca, ne možete ih razdvajati i za svaku vas veže jednaka emocija.

Novinar "Nezavisnih" sa Iliadisom

NN: Da li se olimpijsko zlato iz Atine izdvaja?

ILIADIS: Znam da je većini ljudi olimpijska medalja neki pojam savršenstva i najvećeg dostignuća. I za mene su naravno one značajne, ali ne mogu reći da druge nisu. I danas na isti način gledam na neku juniorsku medalju sa nekog turnira kao i na olimpijsko zlato, jer znam koliko sam se trudio da je osvojim. Kada govorimo o toj iz Atine, ona može biti posebna jer sam je osvojio sa 17 godina, ali meni je, recimo, značajnije od toga što sam četiri godine poslije u Pekingu za taj uspjeh nagrađen nošenjem zastave Grčke na ceremoniji otvaranja. To mi je bitno jer sam tim činom mladima poslao poruku da se trudom, voljom, željom i zalaganjem može uspjeti. Pritom sam u međuvremenu postao i najmlađi seniorski džudo prvak svijeta. Ja sam se rodio i živim za džudo. Želim da generacije koje dolaze kroz moj primjer rastu i budu najbolje u poslu kojim se bave. Želim da znaju da nikada nije rano i kasno za bilo šta. U životu ništa nije komplikovano i nemoguće ako vjeruješ u sebe i ne predaješ se.

NN: Koliko ste upoznati sa radom i dostignućima džudista iz BiH?

ILIADIS: Nemanja Majdov je vanserijski sportista. Takvi se rađaju jednom u 100 godina. Imamo dosta toga zajedničkog i želim mu da dosadašnji uspjesi budu samo početak, a da ono najbolje od njega tek dolazi. I prije sjajnog Majdova upoznao sam dosta vrehunskih džudista iz BiH. Jedan od njih je Amel Mekić, nekadašnji evropski prvak. Sada je aktuelna i u ženskoj konkurenciji Larisa Cerić. Sjajno radi, divim joj se i mislim da će i ona bez obzira na to što kao i Majdov već ima brojne svjetske i evropske medalje, na pravi način tek eksplodirati na OI u Tokiju. U BiH se generalno rađaju odlični sportisti, a ja mislim da je jedan od razloga njihovog uspjeha i to što dolaze iz zemlje koja je prošla jedan težak period. Ljudi koji su sa takvog područja naučili su da se nose sa preprekama, problemima i ne odustaju lako.

NN: Ovo nije Vaš prvi boravak u Sarajevu?

ILIADIS: Bio sam 2003. učesnik Evropskog prvenstva za mlade. Tada sam poražen, ali me za Sarajevo ipak vežu lijepe uspomene, jer ja snagu crpim i iz poraza, ne samo iz pobjeda. Dokaz tome je valjda i to da sam nakon poraza u Sarajevu samo godinu dana kansije postao olimpijski pobjednik.

Navijam za najbolje

Ilias Iliadis je Gruzijac koji je rođen kao Jarji Zviadauri. Sa porodicom je devedesetih godina preselio u Solun, gdje i danas živi, ali na pitanje za koga navija, ipak neće odgovoriti ni PAOK, ni Aris.

"U košarci volim Panatinaikos kada briljira u Euroligi. Navijam za PAOK i Aris u fudbalu. Kada su uspješni, imaju šta da pokažu. Ja ne navijam za klub, navijam za sport i uspjeh. Volim ljude koji se trude i uspjehom dosegnu visine. Dakle, navijam za najbolje", pojasnio je Iliadis.

Odličja

OLIMPIJSKE IGRE

Zlato - Atina 2004. - do 81 kg

Bronza - London 2012. - do 90 kg

SVJETSKA PRVENSTVA

Zlato - Tokio 2010. - do 90

Zlato - Pariz 2011. - do 90 kg

Zlato - Čeljabinsk 2014. - do 90 kg

Srebro - Kairo 2005. - do 90 kg

Srebro - Rio de Žaneiro 2007. - do 90 kg

Bronza - Rio de Žaneiro 2013. - do 90 kg

EVROPSKA PRVENSTVA

Zlato - Bukurešt 2004. - do 81 kg

Zlato - Istanbul 2011. - do 90 kg

Bronza - Beč 2010. - do 90 kg

EVROPSKE IGRE

Bronza - Baku 2015. - do 90 kg

MEDITERANSKE IGRE