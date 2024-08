Iman Helif u finalu Olimpijskih igara (VIDEO)

Alžirska bokserka Iman Helif je u finalu Olimpijskih igara u Parizu.

Kontroverzna bokserka iz Alžira je u polufinalu bila bolja od tajlandske predstavnice Janžem Suvanpeheng, te tako obezbijedila borbu za zlato u kategoriji do 66 kilograma.

Protivnica će joj biti Kineskinja Liu Jang, koja je u drugom polufinalu sa 4:1 savladala takmičarku iz Kineskog Tajpeha, Nien Čin Čen.

Podsjećamo, alžirska bokserka je privukla veliku pažnju na ovogodišnjoj najvećoj sportskoj smotri zbog činejnice da joj je bilo zabranjeno da se takmiči na Svjetskom prvenstvu zbog muških hromozoma u organizmu, a MOK joj je u Parizu odobrio učešće.

I njena protivnica iz Kine je takođe u centru ove kontroverze, pa nas čeka jedno neobično popularno finale boksa na OI.

BREAKING: Imane Khelif (XY) wins yet again and advances to the final round Women's boxing is officially dead pic.twitter.com/WBkJ55LGrw