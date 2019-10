Imitirao Mekgregora pa brutalno nokautirao protivnika

Dominik Rejes u petak je uspavao Krisa Vajdmana i potvrdio mjesto prvog izazivača Džona Džonsa.

Bio je to sjajan nokaut, kao i onaj Gabriela Gonzage protiv Big Foota Silve u boksu bez rukavica, prenosi "24sata.hr".

Ali, vlasnik najboljeg nokauta ovog vikenda definitivno pripada Jonasu Bilharinju.

Možda čak nokaut koji je ostvario protiv Džuniora Duartea spada u kategoriju najboljih u cijeloj godini. Borba se odvila u sklopu brazilske Future MMA promocije u priredbi Jungle Fight 86. Bilharinjo je spektakularnim koljenom nokautirao Duartea.

Inače, popularni "Speed" svojevremeno je glumio Konora Mekgregora. Kada se Žoze Aldo borio protiv kontroverznog Irca, upravo je Bilharinjo imitirao Konora na sparinzima u kampu tadašnjeg UFC prvaka pero kategorije.

Iz tog razloga pokupio je sve Mekgregorove poteze nakon čega je postao viralni hit.

After 3 years away, Jonas "Speed" Bilharinho returns to the cage landing one of the craziest flying knees of the year. Wait for it. #FutureMMA9 pic.twitter.com/s0RLS62t9A