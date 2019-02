Iron Puki, nokautom protiv Kurzawe, do naslova prvaka Evrope

Edin Puhalo, alijas Iron Puki, sinoć je prekidom u trećoj rundi, u prepunoj sali u Frankfurtu, savladao Nijemca Kai Kurzawu i postao šampion Evrope u WBO verziji.

Puki je, iskusnog Nijemca, na pod poslao već u prvoj rundi, ali se Kurzawa uspio oporaviti, te u nastavku borbe,uzvratiti našem šampionu i poslati ga na pod. Međutim, u trećoj rundi, nakon nekoliko žestokih razmjena, Puki je još jednom nokautirao Kurzawu, te je sudija prekinuo meč.

Za Edina Puhala ovo je ujedno i 17. pobjeda iz isto toliko mečeva, te 16. nokaut, koji mu je ujedno donio i titulu prvaka Evrope u WBO verziji, te status izazivača za prvaka svijeta.

"Ne mogu vam opisati kako se osjećam. Meč je bio žestok od početka do kraja. Pao je u prvoj rundi, a onda mi je istom mjerom uzvratio u drugoj. Ipak, s obzirom na to da sam bio sjajno fizički pripremljen, uspio sam se vratiti u meč i preokrenuti ga u svoju korist. Treća runda je bila žestoka, ali sam krenuo odlučnije u napad I jednostavno demonstrirao silu. Kurzawa je veliki borac i veliki šampion, te sam stvarno sretan i prezadovoljan da sam ga uspio pobijediti i to nokautom", prvi su utisci našeg šampiona poslije borbe u Frankfurtu.

Puki dodaje kako je ovo velika pobjeda za boks u Bosni I Hercegovini, s obzirom na to da se ovaj sport, spletom ranijih okolnosti, pomalo nalazi i na marginama javnosti.

"Ovo je velika pobjeda za mene, za Bosnu I Hercegovinu i sve one koji se žele baviti ili bave boksom. Za mene je velika čast što sam kao bokser iz BiH član velike WBO porodice, čiji su supervizori bili na meču i napustili su ga prezadovoljni mojom predstavom. Iskreno se nadam da će vlasti u BiH prepoznati napore, nas sportista, posebno boksera, i podržati nas, jer sam u Njemačku otišao bez podrške države. Vjerujem da će se vremena promijeniti, na bolje".

Edin Puhalo će na narednoj bokserskoj ranking listi ubilježiti i ranking karijere i biće ubjedljivo najbolji u Jugoistočnoj Evropi pa čak i šire.

"Hvala mojim prijateljima, koji su došli da me podrže u Frankfurtu, hvala mojoj porodici, sponzorima i svima vama koji me pratite i podržavate. Ovu pobjedu poklanjam mom dvogodišnjem sinu Arslanu, kojem sam želio pokazati kako treba da se bori kroz život. I naravno, veliki pozdrav za sve moje Bosance i Hercegovce", završio je Puki, kojeg sada očekuje kratki odmor, a onda nastavak priprema za naredna iskušenja, uz nadu da će javnost prepoznati njegov rezultat.