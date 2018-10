Ispovijest Tajsona Fjurija: Kupio sam novi Ferrari i krenuo da se ubijem

Bokser Tajson Fjuri otvoreno je priznao da je 2016. godine razmišljao o samoubistvu i da je zbog stalne depresije lijek pokušao da pronađe u konzumiranju droge i alkohola.

Fjuri je rekao da je u tom periodu lumpovao cijelu noć, da se često drogirao i konzumirao alkohol, a kada bi se otrijeznio, pao bi u još veću depresiju.

"Lumpovao sam cijelu noć, pio sam i drogirao se, želio sam samo da umrem i odem na zabavan način. Ipak, kada sam se otrijeznio, pao sam u još veću depresiju. Bio sam izgubljen i nisam znao šta da radim", kazao je Fjuri.

Kako kaže, imao je prazninu u sebi, ali je i iskreno rekao da ništa ne bi promijenio kada bi mogao da rati vrijeme.

"Imao sam prazninu u sebi, pa sam pokušao ostaviti sve i početi s nekim drugim stvarima. Igrao sam golf, gađao glinene golubove, drogu sam prvi put probao sa 27 godine, svakodnevno sam koristio kokain i alkohol. Sada ne bih ništa promijenio, to se jednostavno moralo desiti. Budio sam se pijan i drogiran i nisam želio da budem živ", rekao je Fjuri te dodao da je bio veoma blizu samoubistva.

On je otkrio da je 2016. godine kupio novi Ferrari i da je razmišljao o samoubistvu. Ipak, neki "glas" mu je sugerisao da će njegova porodica i djeca ostati bez oca, zbog čega se zaustavio i počeo je da plače od straha.

"Imao sam lude misli, kupio sam novi Ferrari u ljeto 2016. godine, izašao sam na autoput i vozio sam velikom brzinom. Približavao sam se mostu i nije me bilo briga, želio sam da umrem, odustao sam od života i krenuo sam da to uradim. Zaustavio sam se kada sam čuo neki glas u pozadini koji je govorio da to ne činim i da mislim na porodicu i djecu koja bi u tom slučaju odrasla bez oca. Zaustavio sam se, nisam znao šta radim, bio sam uplašen i tresao sam se. Nikada više nisam pomislio na samoubistvo nakon toga", otkrio je Fjuri.

"Kralj cigana" se ove godine godine uspješno vratio u ring sa dvije pobjede, a prvi veliki okršaj očekuje ga 1. decembra kada će u Los Anđelesu imati okršaj protiv Dionteja Vajldera.

(Klix.ba)