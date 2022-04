Ispovijest legendarnog bicikliste, trener ga zlostavljao, očuh ga tukao

Teško djetinjstvo imao je čuveni britanski biciklista Bredli Vigins koji je rekao da ga je sa 13 godina seksualno zlostavljao trener, a imao je i problema sa očuhom pošto ga je ovaj tukao i kritikovao jer nosi biciklističku opremu.

Vigins, prvi Britanac koji je osvojio Tur d’ Frans i trostruki olimpijski prvak, kaže da tada nije imao kome da se obrati.

"Seksualno me je zlostavljao trener kada sam bio mlađi, približno 13 godina, nikada do kraja nisam to prihvatio. Sve to je uticalo na mene kada sam odrastao", rekao je Vigins.

On kaže da nije mogao da se povjeri svom očuhu upravo zbog navedenih problema koje sam imao sa njim.

"Očuh je bio nasilan prema meni, govorio mi je da sam gej što nosim takve stvari, pa njemu nisam mogao da kažem. Bio sam samotnjak. Samo sam želio da izađem iz okruženja. Nisam bio zainteresovan ni za šta, čudne su bile tinejdžerske godine, bicikl mi je pomogao“, rekao je 41-godišnji Vigins.

Vigins je govorio i o depresiji s kojom se borio, a rekao je i da je dobar dio života proveo pokušavajući da razumije odnos sa svojim ocem, australijskim biciklistom Garijem Viginsom, koji je napustio porodicu kada je Bredli bio mali i potom poginuo 2008. godine poslije tuče na kućnoj žurci.

"Pokušavao sam da pobjegnem od života. Nikada nismo dobili odgovore o njegovom ubistvu. Napustio nas je kada sam bio mali, pa sam ga upoznao tek sa 18. Malo smo uspostavili vezu, ali potom nismo govorili u nekoliko godina prije ubista. Bio je moj heroj, želio sam da mu se dokažem. Bio je veliki talenat u biciklizmu, ali je bio alkoholičar, manično depresivan, prilično nasilan, i uzimao je mnogo droga", izjavio je on.

Takođe, Vigins je istakao da mu je bilo teško da se nosi sa slavom poslije trijumfa na Tur d’ Fransu 2012. godine.

"Introvertna sam osoba kojoj je stalo do privatnosti. Nisam znao ko sam to 'ja', pa sam stavio neku masku, kao neke rok zvijezde. Nisam to bio ja. To je vjerovatno najnesrećniji period mog života", zaključio je Vigins.

