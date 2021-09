Ivana Radović: Biće teško, ali cilj je odbrana trofeja

​Odbojkašice Bimal Jedinstva i u novoj sezoni nastojaće da nastave višegodišnju dominaciju na bh. sceni.

Brčanke će loviti 15. uzastopnu titulu prvaka BiH, mada u taboru "brčanskih princeza" naglašavaju da će do novog podviga biti veoma teško doći, možda i najteže u posljednjih nekoliko godina.

Odbojkašice Jedinstva već neko vrijeme se nalaze u pogonu. U novu sezonu ući će u nešto izmijenjenom sastavu, od starih lica tu neće biti tri standardne prvotimke, Ane Gajić, Katarine Popović i Elene Babić, a za sada je od novih lica tu samo Nikolina Albijanić.

Ipak, da će vladarke bh. parketa i dalje imati respektabilan sastav, pokazale su nedavno na turniru u Palama, gdje su osvojile turnir u konkurenciji Jahorine, Crvene zvezde i Luke Bar.

"Ima dosta promjena i ekipa je podmlađena. Turnir u Palama je bio test da vidimo koliko možemo, šta treba da doradimo i popravimo. S obzirom na to da smo se ja, Žana Dragutinović i Ajla Hadžić tek vratile iz reprezentacije, mislim da je turnir prošao bolje od očekivanog, pritom što je Žana povrijeđena ostala u Brčkom i Jovana Biberdžić je imala zdravstvenih problema. Bez njih dvije iz startne postave uspjele smo da osvojimo turnir, što je uspjeh, naravno, i dobile smo motivaciju i samopouzdanje pred početak prvenstva", kaže reprezentativka BiH iz redova Bimal Jedinstva Ivana Radović.

Ova 21-godišnja odbojkašica iz Foče trebalo bi da bude glavni kotač u igri tima Smaila Pezerovića u narednoj sezoni. Radovićeva je na pomenutom turniru u Palama izabrana za najbolju igračicu. Ona ističe da je cilj jasan kada je u pitanju Bimal Jedinstvo.

"Biće sigurno teško odbraniti sve tri titule, iako je nama to glavni cilj. Biće teže nego prethodnih godina jer su tu bile iskusnije igračice koje su mogle da povuku igru. Ima nas koje igramo tu već nekoliko godina, mislim da uz dobre treninge, trud i zalaganje, neće biti prevelikih problema za odbranu titula", istakla je Radovićeva.

Talentovana odbojkašica ovo ljeto posebno će pamtiti, jer je bila u rosteru reprezentacije BiH, koja je igrala na svom prvom Evropskom prvenstvu.

"Biti dio ekipe koja je išla na EP je jednostavno neopisiv osjećaj. To stvarno treba doživjeti da bi mogao da dočaras koliko je to lijep osjećaj igrati i predstavljati svoju državu na takvom takmičenju, pogotovo prvi put u istoriji. Mnogo mi je to značilo i što se tiče treninga i igre i što se tiče psihičkog sazrijevanja. Željela bih i da zahvalim selektoru, pomoćnim trenerima kao i ostalom stručnom štabu što su me zvali i pružili mi priliku da osjetim kako je igrati na Evropskom prvenstvu i kako je igrati protiv najboljih svjetskih ekipa i igrača. Mnogo lijepo iskustvo i druženje, dosta toga sam naučila što će mi pomoći za predstojeću sezonu", zaključila je prvotimka aktuelnih šampionki BiH.