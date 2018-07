Ivona Ćavar, karate šampionka sa diplomom: Ljepota ne donosi rezultat

Seniorsko svjetsko srebro iz Linca 2016. te evropska bronza iz Novog Sada godinu i pol kasnije najbolju karatistkinju BiH Ivonu Ćavar svrstali su u ovom trenutku među najbolje bh. sportistkinje.

Članica Sveučilišnog karate kluba Neretva iz Mostara u svojoj riznici ima još nekoliko odličja iz omladinskih kategorija, a izdvaja se srebro sa Svjetskog kadetskog prvenstva još iz 2011. godine. Ova Splićanka s mostarskom adresom već se sprema za nove izazove, a konačni cilj će joj biti da izbori vizu za Olimpijske igre 2020. godine u Tokiju.

"Za novu sezonu naglasak je na Svjetskom prvenstvu, koje se održava u novembru, za koje pripreme već kreću početkom avgusta, i na kvalifikacijama za OI. Nadam se da ću ispuniti san i nastupiti u Tokiju", kaže višestruka prvakinja BiH.

Iako mnogi uspješni sportisti, posebno u današnje vrijeme surovog profesionalizima, zanemaruju veoma bitan segment u životu, a to je obrazovanje, Ivona je primjer da se uporedo baveći sportom koji voli može uspješno djelovati i na tom polju.

"Obrazovanje mi predstavlja veoma bitan čimbenik do sportske karijere, i ne mislim s njim stajati ni nakon završetka studija. Ovoga mjeseca sam diplomirala na Studiju kineziologije u Mostaru. Imam još magisterij, a ambicije na ovom polju su i veće", ističe najbolja sportistkinja BiH za 2016.

Ambiciozna 23-godišnja karatistkinja nema puno vremana za izlaske kao mnoge njene vršnjakinje, ali kada god ugrabi nešto slobodnog vremena, koristi ga za druženje i izlaske s najbližima.

"Slobodnog vremena i nema previše, nažalost, no trudim se iskoristiti svaki slobodan dan za odlazak na more i zabave s ekipom. Najviše me opušta provođenje vremena sa dobrim, nasmijanim, pozitivnim društvom, a tu je naravno i obitelj", naglašava Ćavarova, koja je na otvaranju Mediteranskih igara u Taragoni nosila zastavu BiH.

Kao i mnoge danas uspješne sportistkinje, i Ivona, koja slovi za jednu od najatraktivnijih bh. sportašica, aktivna je na društvenim mrežema. Naglasila je da joj gode komplimenti na račun njenog izgleda, ali i da ljepota u njenom sportu ne igra nikakvu ulogu.

"Na društvenim mrežama ne volim biti previše, a ni premalo aktivna, najviša je aktivnost sportskog i akademskog dijela, sve ostalo je previše. Takođe, sumnjam da ljepota donosi sportske rezultate, bar što se mog sporta tiče, tu više prednjače ozljede. A što se tiče komplimenata da sam jedna od najljepših sportašica u BiH, pa vjerojatno bih slagala kada bih rekla da ne gode, stoga smatram to ugodnim komentarima", zaključila je naša sagovornica.