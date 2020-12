Izbor 10 najboljih sportista RS: Dalibor Ilić obilježio 2020.

Košarkaš Igokee Dalibor Ilić najbolji je sportista Republike Srpske za 2020. godinu. Uzdanica višestrukog bh. šampiona okitila se ovom laskavom titulom pošto mu je pripalo prvo mjesto na 66. Izboru 10 najboljih sportista Republike Srpske u organizaciji "Glasa Srpske".

"Ipak je treća sreća. Do sada sam bio drugi i sedmi na Izboru 10 najboljih sportista RS. Biti najbolji sportista u svom sportu je veliko priznanje, a biti najbolji sportista Republike Srpske velika je privilegija. Kao i uvijek, potajno sam se nadao da će baš mene izabrati i sada se to ostvarilo, tako da sam presrećan. Hvala mojim trenerima i saigračima, bez kojih ne bih stigao do ovoga", istakao je Ilić na ceremoniji proglašenja koja zbog epidemioloških razloga nije održana u Banskom dvoru u Banjaluci, već je emitovana sinoć putem Radio-televizije Republike Srpske.

Žiri, kojim je predsjedavao proslavljeni vaterpolista i selektor Srbije Dejan Savić, odlučio je da drugo mjesto pripadne fudbaleru Vladanu Daniloviću, treće atletičarki Vanji Spaić, četvrto karatistkinji Anji Lolić, peto rukometašu i prošlogodišnjem laureatu Bojanu Ljubišiću, šesto skijašu Strahinji Eriću, sedmo odbojkašici Katarini Popović, osmo bokseru Radenku Tomiću, deveto džudisti Božidaru Vučureviću i deseto kuglašu Marku Trklji.

"Zbog pandemije godina je bila siromašna rezultatima pa smo imali potežak posao da vrednujemo sve rezultate. Uzeli smo sve činjenice u obzir i sa svih strana sagledali ono što su sportisti RS ostvarili u godini na izmaku. Verujem da nismo pogrešili u našem odabiru", naglasio je Savić.

Dodijeljeno je još 10 nagrada, a titulu najboljeg sportiste iz RS drugi put ponio je džudista Nemanja Majdov, koji je osvojio srebro na Evropskom prvenstvu. Titulu najboljeg trenera, takođe drugi put, dobio je šef stručnog štaba KK Igokea Dragan Bajić zbog izborenog nastupa u grupnoj fazi Lige šampiona.

Ambasadori sporta postali su rukometne sudije Tatjana Praštalo i Vesna Balvan, kao i doskorašnji trener fudbalera Legije Aleksandar Vuković, koji je sa timom iz Varšave ove godine bio šampion Poljske.

Plaketa za specijalne i paralelne veze Srbije i RS u oblasti sporta pripala je predsjedniku žirija Dejanu Saviću, kao i generalnom sekretaru Srpskog atletskog saveza Slobodanu Brankoviću.

Plaketa za dugogodišnji doprinos razvoju sporta završila je u rukama Zorana Ješića, člana Odbojkaškog kluba invalida Banjaluka.

Plaketa za izuzetan poduhvat godine pripala je Teniskom savezu Republike Srpske, koji je u rekordno kratkom roku izgradio Teniski centar Republike Srpske u banjalučkom parku "Mladen Stojanović".

Nagradu za izuzetne rezultate u paraolimpijskom sportu primio je član Košarkaškog kluba invalida Vrbas Nenad Ritan. U sklopu manifestacije "Glasa Srpske", Radio-televizija Republike Srpske proglasila je Međunarodnu uličnu trku iz Prnjavora za sportski događaj godine. Plaketa posthumno pripala je legendarnom plivačkom treneru Branku Mićinu, koji je preminuo ove godine.

Nagrada najboljem sportskom novinaru za 2020. godinu "Zlatno pero - Limun Papić" pripala je urednici sportskog programa Radija RS Aleksandri Perić.

U sklopu Izbora 10 najboljih sportista RS Ministarstvo porodice, omladine i sporta RS nagradilo je najperspektivnije sportiste u okviru manifestacije. Nagrade su dobili Vuk Bošković (košarka), Oleg Galić (atletika), Nikša Petrović (rukomet), Jovan Lekić (plivanje), Matej Rašić (streljaštvo), Nikolina Čučak (karate), Marko Kujundžić (fudbal), Sara Mikača (tenis), Dario Pejić (stoni tenis), Sofija Bratić (odbojka) i Aleksandar Đurić (sjedeća odbojka).