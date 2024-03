Jahorina domaćin treće etape biciklističke trke "Beograd-Banjaluka"

JAHORINA - Jahorina će ove godine prvi put biti domaćin jedne od etapa biciklističke trke "Beograd-Banjaluka", koja će biti vožena od 18. do 21. aprila pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, saopštili su danas direktor trke Vladimir Kuvalja i direktor Olimpijskog centra "Jahorina" Dejan Ljevnaić.

Kuvalja je na konferenciji za novinare povodom održavanja 18. trke rekao da mu je velika čast što je Jahorina domaćin treće etape ovogodišnje trke, koja će obogatiti ljetni program ove planine.

Treća etapa ide od Višegrada do Jahorine preko Rudog i Sokoca.

"Ovo je trka sa najvećim rejtingom u regionu. Takođe, biće jedna od najtežih trka jer je u pitanju brdska etapa, izuzetno teška, ali i prilika da se pokažu oni najbolji brdaši. `Beograd-Banjaluka` je do sada bila uglavnom sprinterska trka, prilika da se odmjere najbolji sprinteri, a sada će doći i najbolji brdaši. Ove godine je posebno to da će uspon tokom trke biti 7.200 metara, što je drugi najveći uspon u svijetu kada su u pitanju biciklističke trke", istakao je Kuvalja.

On navodi da je promocija turističkih destinacija cilj svih, a pogotovo Srbije i Republike Srpske, jer će trka u svojoj prvoj etapi preći Pavlovića most bez zaustavljanja, što radi uspješno 18 godina.

Kuvalja kaže da se trude da trku svake godine podignu na viši nivo i daju sebi nove zadatke, pa se nada da će Jahorina i u budućnosti ostati na mapi trke, a ponosan je i na podršku koju imaju od predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.

"Teško bez podrške da možemo. Mi se trudimo da pratimo situaciju i da se uzdižemo. Predsjednik Dodik je pokrovitelj ove trke već nekoliko godina jer je i sam sportista i zna koliko sport znači za promociju jedne zemlje. Sport je zdrav i on to podržava. Uvijek je uz nas, kao što smo i mi uz njega", istakao je Kuvalja i zahvalio Vladi Republike Srpske i resornom ministarstvu za podršku koju im pružaju.

Kuvalja poručuje da će trka biti prilika da pošalju lijepu sliku svijetu.

Direktor Olimpijskog centra "Jahorina" Dejan LJevnaić navodi da sa Kuvaljom ima odličnu saradnju, te da je ovo treća trka koju organizuju zajedno.

"Ponosni smo što organizujemo trku `Beograd-Banjaluka` i što je treća etapa baš ovdje. Cilj je da promovišemo sve ljepote Jahorine i Republike Srpske. Ta trka ne promoviše samo biciklizam, već i prirodne ljepote i uvijek ćemo podržavati ovakve projekte. Svi takmičari odavde odu fascinirani i svaki od tih takmičara je kasnije ambasador naših prirodnih ljepota", izjavio je LJevnaić.

On dodaje da će se Centar tokom ljeta fokusirati na događaje koji promovišu planinu, a najveći od toga je "Jahorina ultra trejl", koji će biti možda i najveći događaj u Republici Srpskoj.

Ljevnaić je čestitao Kuvalji na organizaciji trke s obzirom na to da je malo ljudi koji rade ovako dobre projekte.

"Jahorina je jedna od najljepših planina na svijetu", poručuje LJevnaić i misli da mogu biti još puno bolji u ekološkom i urbanističkom smislu.

Oko 175 biciklista sa svih kontinenata tradicionalno će krenuti iz Beograda 18. aprila, a cilj prve etape biće u Bijeljini.

Dan kasnije vozi se etapa od Zvornika do Vlasenice, a potom slijedi najteža, treća etapa od Višegrada do Jahorine preko Rudog i Sokoca. Posljednja etapa na programu je 21. aprila od Doboja do Banjaluke.

