Jakovljević: Igre u Tokiju bile bi ostvarenje sna

Nema ljepšeg osjećaja nego kada sportistu za kojeg svi kažu da mu je zbog povrede karijera gotova vratimo u igru. To me čini izuzetno srećnim i ponosnim i to mi je najveća satisfakcija, kaže čuveni banjalučki doktor Aleksandar Jakovljević, koji će ovog ljeta, ako pandemija dozvoli, biti na Olimpijskim igrama u Tokiju.

Ime profesora doktora Jakovljevića znaju svi sportisti u regionu, ali i šire, što i ne čudi s obzirom na to da je u pitanju jedan od najtraženijih specijalista ortopedske hirurgije koji sa svojim timom, po tvrdnjama njegovih pacijenata, čini čuda u saniranju povreda i liječenju krvnom plazmom i matičnim ćelijama.

Vrhunski sport iziskuje sve više napora i odricanja, a u takvim surovim uslovima veće su i šanse za povrede. Posebno je to izraženo u sportovima u kojima dolazi do kontakta učesnika. Neke traume mogu se preduprijediti kvalitetnim treningom i pripremom, a kada ipak do neželjenog ishoda dođe, veoma je važno imati kvalitetno liječenje kako bi opravak bio što bolji i kraći.

Tada na scenu stupaju doktor Jakovljević i njegov tim, a da znaju šta rade, pokazuje i primjer svjetskog šampiona u džudu Nemanje Majdova.

"Sa Nemanjom sarađujem već dugo, 28. juna će biti tačno devet godina. Tog dana došao je sa bolovima u leđima koje niko nije mogao da mu riješi. Pomogli smo mu i riješili taj problem, a Nemanja je potom postao juniorski prvak Evrope. Kada sam došao kući, rekao sam svima da sam se upoznao sa dječakom koji će uzeti olimpijsku medalju. Takva posvećenost se rijetko viđa, kako njegova, tako i cijele njegove porodice. Mnogo smo radili s njim", kaže Jakovljević.

Nemanja Majdov u međuvremenu je postao i šampion svijeta, a koliko povjerenje imaju u doktora Jakovljevića, pokazuje i to što je uvršten u olimpijski tim za predstojeće Olimpijske igre u Tokiju.

"Potpisao sam ugovor sa Džudo savezom Srbije, gdje sam u timu Nemanje Majdova za Olimpijske igre u Tokiju. S obzirom na to da je Nemanja jedna od najvećih uzdanica Srbije za medalju, iskreno vjerujem da će se taj njegov, ali i moj san o odlasku na Igre ostvariti. Napravili smo dobre rezultate, a posebno Nemanja, najveća satisfakcija je to što sam dobio taj poziv da zajedno idemo po nove medalje. Naravno, sve zavisi od raspleta situacije sa pandemijom virusa korona, ali optimisti smo", dodaje on.

Iz Jakovljevićeve ordinacije "Sport Studio" sa osmijehom su izašli brojni sportisti iz mnogih sportova i svih krajeva svijeta.

"Radim i sa svjetskom i evropskom šampionkom u karateu Jovanom Preković, koja je takođe ozbiljan kandidat Srbije u Tokiju i takođe sam u njenom timu. Tu su i atletičar Asmir Kolašinac, karatistkinja Valerija Kumizaki, najbolja bh. džudistkinja i sportistkinja Larisa Cerić. Najbolja mlada džudistkinja Evrope Nadežda Petrović bila je ovdje prije dva mjeseca sa iščašenim lakotom. Svi su rekli da je gotovo, a ona je nedavno nastupila na Svjetskom prvenstvu. Dolaze nam fudbaleri, rukometaši, tričetiri vrhunska rukometaša Borca sa teškim povredama smo vratili i spremi su za takmičenja. Donedavni trener Borca i legenda rukometa Veslin Vujović godinama nije igrao tenis zbog koljena, a to je sada prošlost", objašnjava Jakovljević i napominje da je uz stručnost i profesionalnost jednako bitan i ljudski pristup svakom ko dođe da riješi neki problem.

"Jednostavno, drugačiji nam je pristup. Želimo prije svega pomoći, dolaze nam ljudi sa svih strana, pokušavamo da im pružiti ono najbolje, da vide da i kod nas mogu da dobiju ono najbolje što se trenutno koristi u svijetu. Materijalni aspekt je totalno nebitan i mislim da je to pravi put. Operisao sam mnogo koljena i kukova, razgovaram sa ljudima i pomažem im i savjetima pa su mi njihovo povjerenje i rezultati ogromna satisfakcija. Imam porodicu i ostvaren sam čovjek i ovo mi je neka životna nadogradnja", kaže doktor Jakovljević i dodaje da je kroz ovaj posao stekao mnogo prijatelja, a posebno je vezan za sport i voli tu oblast:

"U sportu sam od 1980, kada sam bio na Evropskom prvenstvu u košarci za žene (Banjaluka je bila domaćin 17. Evrobasketa), gdje sam vodio statistiku i bio najmlađi, a potom sam više od 20 godina sudio, bio delegat i kontrolor. Sada radim sa sportistima i, vjerujte, nakon uspješnog tretmana nema boljeg poklona od njihovog osmijeha i iskrene zahvalnosti."

Više od 80.000 aplikacija krvnom plazmom

Aleksandar Jakovljević i njegov tim bili su pioniri u liječenju krvom plazmom u BiH.

"2011. počeli smo sa krvom plazmom i do sada smo imali više od 80.000 aplikacija. Tokom proteklog perioda stvorili smo neki svoj sistem, koji je mnogo jeftiniji, a pokazalo se u praksi da je i dosta efikasniji. Sa matičnim ćelijama uspješno radimo od 2016. i to je trenutno vrh regenerativne medicine", kaže Jakovljević