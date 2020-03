Japanski premijer potvrdio da se odgađaju Olimpijske igre

Japanski premijer Šinzo Abe rekao je danas da su se on i predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Tomas Bah saglasili da Olimpijske igre u Tokiju budu odgođene za godinu dana.

Abe se obratio novinarima poslije telefonskog razgovora sa Bahom o odgađanju Igara zbog pandemije virusa korona.

Pripreme u Tokiju bile su završene u vrijeme kada je virus počeo da se širi po svijetu.

Uprkos insistiranju da će veliko takmičenje biti održano po planu, Abe je ranije ove sedmice rekao da bi odgađanje moglo da bude neizbježno ukoliko Igre ne mogu da se održe u punom formatu.

Guverner glavnog grada Japana Juriko Koike izjavio je da će naziv odgođenog takmičenja i dalje biti "Tokio 2020" i precizirao da je novi termin ljeto 2021. godine.

