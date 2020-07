Jelena Komlenović, odbojkašica Jahorine: Za ponos Pala i cijele regije

Očekujemo da ćemo nastaviti da pišemo lijepe stranice paljanske odbojke i da ćemo biti na ponos regiji, gradu i opštini, poručila je ovo odbojkašica Jahorine, novog-starog bh. premijerligaša, Jelena Komlenović (25).

Jahorina je u minuloj sezoni sjajnim igrama na terenu, a kasnije i odlukom Upravnog odbora Odbojkaškog saveza Republike Srpske (zbog pandemije virusa korona) proglašena za novog šampiona RS, što ju je ponovo vratilo u elitni rang bh. odbojke. Komlenovićeva, koja je jedna od stubova u igri tima Danila Tadića, priznaje da je iza nje i njenih saigračica jedna od ljepših sezona.

"Ovo je za mene bila već šesta sezona u ŽOK Jahorina, ali definitivno jedna od ljepših, ispunjena dobrim utakmicama, igrom, atmosferom i ubjedljivim prvim mjestom, što nas je dovelo do ekspresnog povratka u elitni rang, gdje i pripadamo", kaže odbojkašica rođena u Kalinoviku sa paljanskom adresom.

Za Jelenu osvojena titula nije ništa novo s obzirom na to da je bila član ovog kolektiva i prije tri godine, kada su Paljanke takođe osvojile prvo mjesto u Prvoj ligi RS, a zatim naredne sezone bile petoplasirane u Premijer ligi. Sada vjeruje kako neće igrati samo jedno ljeto u Premijer ligi BiH.

"Nadam se da ćemo u novoj sezoni ispuniti ciljeve, ali prvenstveni cilj je opstanak, a ukoliko uspijemo da zadržimo isti kadar i dobijemo pojačanje, tj. napravimo spoj mladosti i iskustva, uspjeh je neizbježan. Uz to, potrebna nam je svakako finansijska podrška opštine, za koju smatramo da neće izostati ako uzmemo u obzir da smo na našoj Sarajevsko-romanijskoj regiji jedini premijerligaši", ističe jedna od najboljih odbojkašica premijerligaša iz Pala.

Naša sagovornica posebno je ponosna na atmosferu koja vlada unutar ovog uspješnog kolektiva. Upravo je ona i jedan od "krivaca" što će se Jahorina ponovo takmičiti sa najboljim bh. ekipama.

"Ono o čemu uvijek ponosno govorim jeste atmosfera u klubu, dobra komunikacija sa trenerom i predsjednikom, koji uvijek imaju razumijevanja za sve naše obaveze i potrebe. Potom odnos među igračicama, gdje je većina nas godinama skupa na terenu, što rezultira homogenošću, drugarstvima, pozitivnom energijom te se ujedno trudimo da se nađemo na raspolaganju mlađim igračima prije svega kao podrška, a potom da im damo i neki savjet", naglašava Komlenovićeva i dodaje:

"Moje ambicije su da nastavim da igram za Jahorinu ukoliko uspijem da uskladim poslovne obaveze sa sportom, a s obzirom na to da sam do sada uspješno kombinovala obrazovanje i odbojku, trudiću se da mi i sada to pođe za rukom."

Inače, osim što jedva čeka novu sezonu, Jelena je i te kako uspješna i van terena. Trenutno se sprema za posljednji ispit na Pravnom fakultetu u Palama, nakon čega ćemo imati još jednog akademskog građanina ispod mreže.