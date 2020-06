Jermenski sportista oborio rekord Brusa Lija u sklekovima na dva prsta jedne ruke

#Рекорд Гиннесса: максимальное количество отжиманий от пола одной рукой (двумя пальцами) за одну #минуту - 55 раз, было сделано Манвелом Мамояном (Российская Федерация) в #Москва, #Россия, 14 августа 2019 года. Все необходимые доказательства будут предоставлены в Книгу рекордов Гиннесса, буду ожидать официального ответа из Лондона. #РекордГиннеса #воркаут Инстаграм https://www.instagram.com/ManvelMamoyan/ Фейсбук https://web.facebook.com/ManvelMamoyan/ Вконтакте https://vk.com/manvelmamoyan Сайт http://manvelmamoyan.com

A post shared by Manvel Mamoyan (@manvelmamoyan) on Aug 17, 2019 at 3:30am PDT