Jeziva drama na meču: NFL igrač doživio srčani udar, 30 minuta ga oživljavali

NFL igrač Demar Hemlin (24) doživio je srčani udar na meču i nalazi se u kritičnom stanju.

Utakmica između Sinsinati Bengalsa i Bafalo Bilsa prekinuta je u prvoj dionici nakon što je Hemlin doživio srčani udar nakon jakog kontakta sa protivničkim igračem.

Hemlin je nakon udarca koji je zadobio ustao na kratko, a onda se samo srušio na teren.

