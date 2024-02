Jurek ponovo probao burek: Junak Jugoslavije u Sarajevu (FOTO)

Volimo Jureka više nego bureka, čuveni je transparent koji je bio upućen legendarnom Slovencu Juri Franku koji je prije 40 godina osvojio srebrnu medalju na Zimskim olimpijskim igrama 1984, u Sarajevu.

Junak nekadašnje Jugoslavije nakon četiri decenije ponovo se obreo na istom mjestu.

"Tada nisam ni znao šta to znači, bio mi je to kao vic, dobra fora, na kraju je ispalo da me to prati cijelog života", ističe Franko koji se danas tokom druženja sa gradonačelnicom Sarajeva Benjaminom Karić počastio burekom.

Osim njega na druženju u Sarajevu uz tradiocionalno i nadaleko poznato jelo je bila proslavljena Sanda Dubravčić Šimunjak koja je te 8. februara 1984. na stadionu "Koševo" zapalila olimpijski plamen ali i nekdašnja kraljica umjetničkog klizanja Njemica Katarina Vit. Bili su tu i legendarni skijaš Bojan Križaj, predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović i dogradonačelnik Samir Avdić.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.