KKI Vrbas domaćin kvalifikacionog turnira Evrolige

Evroliga košarke u kolicima okupiće u petak i subotu u Banjaluci oko 150 učesnika iz Turske, Austrije, Francuske i Poljske.

Osim višestrukog osvajača regionalne NLB lige Vrbasa, na turniru u Sportskoj dvorani "Borik" učestvovaće turski Turk Sel, francuski Handi Sudi Marselj i austrijski Flink Stons i poljski Paktum Kilce.

Turnir u Banjaluci je jedno od tri kvalifikaciona takmičenja Evrolige 3 (igraju se još turniri u Grčkoj i Italiji), a najbolje ekipe nakon ove runde ostvariće plasman na fajnal for, koji će od 26. do 29. aprila biti održan u španskom Badahozu. Pobjednik iz Badahoza ostvaruje pravo prolaska u narednu fazu takmičenja koja vodi sve do elite, Lige šampiona.

Domaćin ovog sportskog događaja je Košarkaški klub invalida Vrbas iz Banjaluke, čiji je trener Igor Ignjatović izrazio zadovoljstvo što će članovi ovog sportskog kolektiva imati priliku da pokažu znanje i uigranost, boreći se sa ekipama koje važe za najjače timove u Evropi.

"Iako su naša kolica za dvije klase lošija, spremno dočekujemo naše protivnike sa kojima ćemo se boriti na visokom nivou", rekao je Ignjatović.

On je istakao da ekipa KKI Vrbas diše kao jedna porodica i ima zajedničku energiju potrebnu za uspjeh.

Ignjatović je izrazio zahvalnost preduzećima i pojedincima koji su pružili podršku održavanju ove manifestacije, istakavši njen značaj jer promoviše sport lica sa invaliditetom.

"Naš klub postoji već 16 godina i trenutno imamo 25 članova. Veliki uspjeh je kada rezultatima podstaknemo lica sa invaliditetom da izađu iz četiri zida i pridruže nam se", rekao je Ignjatović.

Predsjednik KKI Vrbas Marinko Umičević istakao je značaj ove manifestacije, koja promoviše sport, ali i Banjaluku kao centar dešavanja različitih sportskih manifestacija.

"Naša ekipa je izuzetno cijenjena u Evropi, te su nam se najavila istaknuta imena iz košarke kako bi podržali ovu našu manifestaciju, kao što su generalni sekretar Međunarodne federacije košarke u kolicima Petar Tucek iz Češke i jedan od najboljih igrača košarke na evropskim prostorima Zoran - Moka Slavnić", rekao je Umičević.

Prema njegovim riječima, ovo je veoma skup sport, te je za organizaciju ove manifestacije potrebno oko 55.000 KM.

Načelnik Odjeljenja za zdravstvo, obrazovanje, omladinu i sport Banjaluke Dragan Banjac rekao je da je grad ovu manifestaciju uvrstio među one od posebnog značaja, te će je finansijski podržati sa 8.000 KM.

"Ponosni smo što smo domaćini ovako značajnog događaja i nadam se da će sve proći u najboljem redu", rekao je Banjac.

Direktor Sportske dvorane "Borik" Manojla Zrnić rekao je da je dvorana spremna za mečeve i prilagođena potrebama igrača.