Kačmarek juri treću pobjedu na trci "Beograd – Banjaluka"

Biciklističke ekipe sa četiri kontinenta učestvovaće na 17. izdanju trke "Beograd – Banjaluka", a pobjedu u generalnom plasmanu braniće Poljak Jakub Kačmarek.

Član ekipe Mazovše serce polski prošlog aprila odnio je drugi put žutu majicu iz Banjaluke, a kako će njegov tim ponovo učestvovati na najkvalitetnijoj trci u regionu, velike su šanse da Kačmarek ponovo juri trijumf na dobro poznatim drumovima.

Poljaci su ujedno i najuspješniji tim u istoriji trke jer je pored Kačmareka (2020. i 2022. godine) trijumf ostvario i Mikel Reim 2021. godine, tako da će od 19. do 22. aprila juriti četvrtu uzastopnu pobjedu.

Na startu trke u Beogradu 19. aprila pojaviće se maksimalnih 25 ekipa, a organizatori su do sada prihvatili aplikacije 23 tima.

Tri dolaze iz Austrije (VSA KTM, Juro sajkling trips, Hrinkov, dva iz Slovenije (Adrija i Ljubljana Gusto Santik) te nacionalni tim ove zemlje, osim reprezentacije, Srbiju će predstavljati i Metalac, a iz Poljske uz Mazovše stiže i Voster. Češka će takođe imati dva tima - ATT Investments i Vibateh Santik. Po jedan tim dolazi iz BiH (tim Republika Srpska), Italije, Švajcarske, Njemačke, Slovačke, Bugarske, Kazahstana, SAD, Kanade i Maroka.

"Posebno smo srećni što nam se gro ekipa iz godine u godinu vraćaju. To znači da dobro radimo ključni posao koji se prije svega tiče bezbjednosti i organizacije. Dobili smo zahtjeve od 36 ekipa, ali na startu može da bude najviše 25 timova. U narednih nekoliko dana odabraćemo još dva tima i zaključiti listu učesnika", rekao je direktor trke Vladimir Kuvalja.

Prva etapa na programu je 19. aprila od Beograda do Bijeljine, dan kasnije vozi se najteža etapa od Bijeljine do Vlasenice preko Šekovića, a potom karavan seli u Doboj. Treća etapa kreće iz grada na tri rijeke do Prijedora, a posljednja se vozi 21. aprila od Novog Grada preko Kostajnice, Kozarske Dubice, Gradiške i Laktaša do Banjaluke.

Od ranije je poznato da je trka u UCI kalendaru i da će biciklisti drumovima Srbije i Srpske juriti bodove za Olimpijske igre u Parizu 2024. godine.