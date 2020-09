Kačmareku žuta majica

Pobjednik 14. izdanja biciklističke trke Beograd – Banjaluka je član ekipe Mazovja srce Poljske Jakub Kačmarek.

On je pred posljednju etapu koja je vožena danas od Dervente do Banjaluke imao 18 sekundi više od Romana Markeza Martija i na kraju je uspio da zadrži žutu majicu koja pripada konačnom pobjedniku.

"Vrlo sam srećan, ekipa je odradila odličan posao, ali nikada se ne zadovoljavan urađenim. Već za nekoliko dana je nova trka. Organizacija je odlična, sve mi se svidjelo i sve je bilo na najvišem nivou", rekao je Kačmarek.

Pomenuta posljednja etapa je pripala je Silvesteru Janiševskom iz poljske ekipe Voster. On je slavio ispred i Gleba Brusevskija iz Vino Astana tima, te člana španske Kern farme Enrikea Unzuea Sanza.

Banjalučanin Dušan Kalaba koji nastupa za reprezentaciju Srbije osvojio je crvenu majicu koja je namijenjena najboljem sprinteru, a čiji je pokrovitelj "Glas Srpske", dok je plava majica, namijenjena najboljem brdskom vozaču pripala Miki Hemingu iz ekipe Maloja pušbajkers.

"Sjajno se osjećam, ali mi je malo krivo što nisam uspio da osvojim i plavu majicu koja mi je izmakla za poen. Mogao sam možda i malo bolje u finišu ove posljednje etape, ali sam srećan i zadovoljan što sam u svom gradu ostvario odličan rezultat", rekao je Kalaba.

Bijela majica, namjenjena najboljem vozaču do 23 godine pripala je Danilu Pronickiju iz ekipe Vino Astana.

Biciklistička trka Beograd – Banjaluka i ove godine je vožena u četiri etape i takmičari su prešli ukupno 620 kilometara. Biciklisti su tokom četiri dana prošli kroz 11 gradova Srbije i Republike Srpske. Podsjetimo, pobjednik treće etape (vožena od Teslića do Prnjavora) ove biciklističke trke je bio član španske Kern farme Enrike Unzue Sanz. Druga etapa (od Bijeljine do Vlasenice) pripala je biciklisti Mazovja srce Poljske Jakubu Kačmareku, dok je najbrži u prvoj etapi (od Beograda do Bijeljine) bio Havijer Kanjeljas Sančez iz španske ekipe Kaha rural.

Generalni pokrovitelj biciklističke trke je predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović.