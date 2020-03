Karatistkinja Anja Lolić: Rad i zalaganje došli na naplatu

Ovaj uspjeh nije došao tek tako, rezultat je to dugogodišnjeg truda, rada i zalaganja na treninzima, rekla je ovo odnedavno seniorska viceprvakinja Balkana, karatistkinja banjalučke Energije Anja Lolić (18).

U svom prvom seniorskom nastupu na Balkanskom prenstvu, koje je održano u Beogradu, mlada Banjalučanka, koja je stekla pravo nastupa u seniorskoj konkurenciji, osvojila je srebrnu medalju, što je prva seniorska medalja za ovaj trofejni banjalučki klub.

"Vrlo sam ponosna na ovaj rezultat budući da je ovo moja prva Balkanijada u seniorskoj kategoriji, a ujedno i prva seniorska za moj klub. Iskreno, nisam očekivala ovako dobar plasman, ali izgleda da se dugogodišnji rad isplatio", ističe Lolićeva.

Do postolja je stigla u kategoriji borbe do 68 kg u konkurenciji 21 takmičarke. Do finala je pobjeđivala iskusnije protivnice iz Slovenije, Srbije i Hrvatske, dok je u finalu poražena od predstavnice Srbije Marine Radičević, koja je ujedno i aktuelna prvakinja Evrope.

"I pored poraza u finalu smatram ovo jednim od svojih najboljih rezultata, budući da sam tek prije mjesec dana napunila 18 godina i dobila pravo da učestvujem na jednom ovakvom prvenstvu. Definitivno sam bila najmlađa takmičarka, pa samim time ovaj rezultat je još veći za mene i moj klub", ističe mlada karatistkinja koja smatra da će njenim stopama uskoro krenuti i ostali članovi Energije, koja se do sada isticala velikim uspjesima u omladinskim kategorijama.

Titula viceprvakinje Balkana definitivno nije plod slučajnosti s obzirom na to da je Anja vlasnica nekoliko medalja sa Balkanijada iz dječjih, kadetskih i juniorskih kategorija.

"Karate treniram od neke šeste godine i mislim da je vrlo bitno da se dijete počne odmalena baviti nekim sportom da bi ostvarilo rezultate u ozbiljnijem uzrastu. Na svu sreću, neki od mojih rezultata su nagrađeni, te sam ja nekoliko godina bila stipendista Republike Srpske, a takođe trenutno i grada Banjaluke", naglašava jedna od najtalentovanijih bh. karatistkinja i dodaje:

"Budući da sam ušla u seniorsku konkurenciju, u narednom periodu očekuju me turniri poput Premijer lige i Svjetskog kupa. Nadam se da ću uskoro ponijeti još neku medalju kući. Odličje iz Beograda je svakako podsticaj za naredni period i pokazatelj da se uz dosta zalaganja može sve postići."

Podsjetimo, karate reprezentacija BiH osvojila je 21 medalju na seniorskom Balkanskom prvenstvu u Beogradu.