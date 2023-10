Karlsen razbijen pa pomenuo varanje protivnika

Kakav šok - Magnus Karlsen je izgubio. Dugogodišnji najbolji šahista svijeta koji je u jednom trenutku čak odustao od šaha jer je smatrao da nema dovoljno izazovnu konkurenciju sada je poražen. Nepoznati 23-godišnji Kazahstanac Ališer Sulejmanov je potpuno nadigrao Norvežanina u Dohi na mastersu u Kataru. Napao je Magnusa, žrtvovao nekoliko figura i uspio da ga pobijedi.

Međutim, Magnus se po ispadanju osvrnuo i na određene, po njemu, neregularonsti. Smatra da ga je to što je njegov protivnik nosio sat spriječilo da se koncentriše. Iako je nošenje onog digitalnog zabranjeno, Norvežanin smatra da isto treba da bude učinjeno i sa analognim.

1/2 I was completely crushed in my game today. This is not to accuse my opponent of anything, who played an amazing game and deserved to win, but honestly, as soon as I saw my opponent was wearing a watch early in the game, I lost my ability to concentrate.