Katarina Marić uoči EP: Timski duh raste, motivacija je velika

Za nekoliko dana, tačnije 22. avgusta, počinje Evropsko prvenstvo za odbojkašice (U-19) koje će se uporedo održati u Zenici u Osijeku. Bh. juniorke se za ovo veliko takmičenje pripremaju u Lukavcu, a na otvaranju turnira očekuje ih reprezentacija Poljske.

Među igračicama selektora Natmira Buljubašića, koji će za koji dan odrediti kojih će 12 odbojkašica braniti boje BiH, vlada sjajna atmosfera. Svi jedva čekaju početak EP, na kojem BiH nema neke velike ambicije, ali bi vrlo lako mogla biti tvrd orah za sve selekcije. Veliki peh uoči početka prvenstva zadesio je talentovanu igračicu Radnika iz Bijeljine Katarinu Marić, koja još ne zna hoće li se naći na završnom spisku.

"Doskočila sam pogrešno i povrijedila skočni zglob. Baš je bilo teško i meni i cijeloj ekipi, zato sam odmah došla u Beograd kod poznatog fizijatra da pokušam da to saniram i da se vratim u ekipu. U sebe nisam sumnjala da ću biti jedna od 12 igračica za EP, ali me je ova povreda razočarala i veoma sam je teško podnijela. Ostaje mi još nekoliko dana da pokušam da zaliječim povredu i da ovo ostane urezano u sjećanju samo kao prepreka, a ne odlučujuća stvar koja me je udaljila od onoga za šta treniram već nekoliko godina", kaže Marićeva, koja igra na poziciji tehničara.

Prije nego što je napustila pripreme, bh. reprezentativka je naglasila da među djevojkama vlada pozitivna i vedra atmosfera te da s velikom pažnjom iščekuju nastup na velikoj sceni.

"Sa nekim djevojkama sam se prvi put susrela na pripremama ove godine, ali to nije bio razlog da se sve brzo ne zbližimo. Timski duh je rastao iz dana u dan, kao i naša povezanost međusobno. Treneri su uvijek tu za nas i svi zajedno dajemo sve od sebe tokom priprema da se što bolje možemo predstaviti u Zenici", ističe sjajna Bijeljinka i dodaje:

"Motivacija je velika iako nam je svima žao što nećemo moći čuti podršku sa tribina i videti lica nama voljenih osoba. BiH je sigurno autsajder na ovom EP, svesni smo toga, ali to nije razlog da u nama postoji strah. Na nama je da damo sve od sebe i pokažemo se u što boljem svetlu."

Inače, Katarina od petog razreda osnovne škole trenira odbojku. Sa nepunih 15 godina izborila se za prvi tim Radnika, a odmah je uslijedio poziv u juniorsku reprezentaciju iako je bila dvije godine mlađa od te generacije. Što se tiče ambicija za dalje, zasad ostaje u Bijeljini.

"Što se tiče sljedeće sezone, ostajem u Bijeljini u svom matičnom klubu, ponuda nemam i nisam imala i nadala sam se da će se to promijeniti poslije turnira koji slijedi, ali opet kažem, povreda mi je pomrsila konce", zaključila je perspektivna Katarina Marić.

Podsjetimo, BiH će se takmičiti u Grupi 1, zajedno sa selekcijama Italije, Srbije, Slovačke, Bjelorusije i Poljske.