Kćerka slavnog boksera izvršila samoubistvo

​Frida Forman, bivša profesionalna bokserka i kćerka jednog od najboljih boksera svijeta u teškoj kategoriji Džordža Formana, počinila je samoubistvo u 42. godini. Pronađena je u subotu u svom domu u Hjustonu, javlja CNN.

Portparol okruga Haris izjavio je da je Frida počinila samoubistvo, dodajući kako će uzrok smrti biti poznat tek nakon nalaza Zavoda za forenziku okruga Haris.

Frida Forman je postala profesionalna bokserka 2000. godine. U svojoj karijeri ostvarila je pet pobjeda i jedan poraz, a nakon poraza je otišla u penziju kako bi se posvetila porodici.

Džordž Forman se na svom Twitter profilu oprostio od svoje voljene kćeri.

"Prva nedjelja u 42 godine bez moje Fride. Sada je sa svojim Stvoriteljem. Želio sam biti s njom još samo 1 dan, okay, samo još jednu godinu, još jednu deceniju" napisao je Forman na Twitteru.

Džordž Forman bio je prvak u boksu u teškoj kategoriji 1970-ih i 1990-ih. Pored Fride, Forman ima još šest kćeri.

Daddy I want to Box,”Get an Education first” I said, well she Brought The bacon home ( degree) 2 Kids 3 Grands (Husband) First Sunday in 42 years without my Freeda. She’s With her maker now.10 kids forever. Just 1 more day I wanted okay 1 more year aw I more decade pic.twitter.com/q6mMSBxWqE