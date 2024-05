Ko je Ruskinja bez koje apsolutni prvak Usik ne može da živi?

Suprugu Tajsona Fjurija (Tyson Fury), čuvenu Paris koja mu je rodila šestoro djece, većina onih koji prate Fjurijevu karijeru znaju. Posebno je poznata priča kada ga je svojevremeno spriječila da se ubije.

Manje je poznata supruga Oleksandra Usika, apsolutnog šampiona, "bez koje ne može da živi."

U pitanju je Jekaterina Usik, djevojka koja je s Oleksanderom iz školskih dana i koja mu je rodila troje djece, piše Avaz.

U braku su od 2009. godine, a ova ljepotica je svojevremeno priznala da njen sadašnji muž nije imao nikakve šanse.

Međutim...

"Uopšte ga nisam uzimala u obzir, osim kao prijatelja. Rekao mi je: "Ako danas pobijedim u borbi, hoćeš li otići negdje sa mnom uveče?" Rekla sam mu: "Pobijedi, vidjećemo."

Pobijedio je i tu njihova priča kreće.

Jekaterina je, inače Ruskinja i njih dvoje, zajedno s djecom, žive u gradu Vorzel.

U kući čija je izgradnja koštala oko 300.000 dolara. Usik je svojevremeno priznao i da je malo ljubomoran.

"Jesam li ljubomoran? Ima malo toga. Ne volim previše otvorenu odjeću: visoke potpetice, kratku suknju. Ovo je moja žena, i ona treba da bude samo moja žena. Možda to ne pokazujem, ali... Da li su se desili ekscesi? Ja imam ženu koja ne daje takve razloge. Za nju sam samo ja, a to je važno. Ja volim svoju ženu. I takođe joj ne dajem razloga da bude ljubomorna. Naprimjer, ako djevojka želi da se slika sa mnom, onda da. Ali postoje sve vrste odjeće - sa izrezima, opsesivne. Stoga, mogu ispravno da kažem „ne“. Ili, ako je djevojka s momkom, neka stane između nas, a ona je na ivici. To je zato da se moja voljena ne nervira, uopšte ne dajem razloge za ljubomoru. Želim da živim sa suprugom mnogo godina i da proslavimo 50. godišnjicu braka", ispričao je jednom prilikom Usik.

