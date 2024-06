Ko se od Srba kvalifikovao na Olimpijske igre

​Postepeno raste broj srpskih sportista koji su izborili nastup na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine.

Olimpijske igre 2024 na programu su od 26. jula do 11. avgusta 2024. godine.

Na prethodnim igrama u Tokiju, koje su zbog koronavirusa održane 2021. godine, Srbiju je predstavljalo 87 sportista i sportistkinja u 15 sportova.

Oni su ukupno osvojili devet medalja - 3 zlatne, 1 srebrnu, 5 bronzanih - što je rekord srpskog olimpijskog tima, prenosi "b92".

Do sada su normu za Pariz 2024. ispunili:

Ekipni sportovi

Košarkaši

Odbojkaškice

Basketaši 3x3

Vaterpolisti

Košarkašice

Atletika

Ivana Španović Milica Gardašević Angelina Topić Adriana Vilagoš

Tenis

Novak Đoković Laslo Đere Miomir Kecmanović Dušan Lajović

Biciklizam

biciklista (ž) biciklista (m)

Boks

Vahid Abasov Natalija Šadrina Sara Ćirković

Kajak

Muški četverac (Anđelo Džombeta, Marko Novaković, Stefan Vrdoljak, Vladimir Torubarov) Ženski četverac (Anastazija Bajuk, Marija Dostanić, Milica Novaković, Dunja Stanojev)

Veslanje

Jovana Arsić Nikolaj Pimenov Martin Mačković

Streljaštvo

Zorana Arunović Damir Mikec Lazar Kovačević

Plivanje

Andrej Barna Štafeta 4x100

Rvanje

Andrija Mićić (slobodni stil, do 57kg) Hetik Cabolov (slobodni stil, do 74kg) Mate Nemeš (grčko-rimski stil, do 67 kg) Aleksandar Komarov (grčko-rimski stil, do 87kg) Georgi Tibilov (grčko-rimski stil, do 60kg)

Taekvondo

Aleksandra Perišić Stefan Takov Lev Korneev

Džudo

Nemanja Majdov (90kg) Aleksandar Kukolj (100kg) Strahinja Bunčić (66kg) Milica Nikolić (48kg) Marica Perišić (57kg) Milica Žabić (78+kg)

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.