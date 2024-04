Kolaković objavio širi spisak za Ligu nacija

Selektor odbojkaške reprezentacije Srbije Igor Kolaković saopštio je danas širi spisak od 30 igrača za Ligu nacija, koja je za srpsku selekciju i kvalifikaciono takmičenje za Olimpijske igre u Parizu, prenosi Tanjug.

Na širem spisku su reprezentacije Srbije za učešće u Ligi nacija su: Tehničari: Vuk Todorović, Aleksa Batak, Nikola Jovović, Matija Milanović i Nikola Petrović. Korektori: Aleksandar Atanasijević, Dražen Luburić, Nikola Meljanac, Dušan Nikolić i Luka Stanković. Libera: Milorad Kapur, Vukašin Ristić i Dušan Jović. Blokeri: Marko Podraščanin, Petar Krsmanović, Aleksandar Nedeljković, Nemanja Mašulović, Andrej Rudić, Vladimir Gajović, Aleksandar Stefanović i Aleksandar Bošnjak. Primači: Uroš Kovačević, Marko Ivović, Miran Kujundžić, Pavle Perić, Veljko Mašulović, Lazar Bajandić, Luka Tadić, Davide Kovač i Vuk Ivanković.

"Spisak je od 30 igrača, a orijentisaćemo se na 17-18, s tim što će se ekipa od početka priprema popunjavati shodno završetku Liga i obavezama onih najboljih igrača. U prvoj nedelji biće prilike i za neke momke koji su završili prvenstvo Srbije, ili neko u inostranstvu, a koji opet neće biti sa nama do kraja. Prilika je to da se bolje upoznamo i verujem da će za igrače to biti značajno iskustvo. Pripreme počinjemo 22. aprila, treniraćemo na Košutnjaku i siguran sam da ćemo imati sjajne uslove", rekao je selektor Kolaković, a prenosi sajt Odbojkaškog saveza Srbije.

Srbija će do početka Lige nacija odigrati i dva kontrolna meča.

"Prihvatili smo poziv Italijana za, kako su oni rekli, turnir u Kavalezeu. E sad, da li će to biti turnir, ili ćemo odigrati dva meča sa Italijanima, ostaje nam da vidimo. Termini su 11. i 12. maj, što znači da putujemo 10, a da se vraćamo 13. maja. Nakon toga ostajemo na Košutnjaku još pet-šest dana do polaska za Brazil", dodao je selektor.

Istakao je da su ambicije najviše, ali ono što je najvažnije su kvalifikacije za Olimpijske igre.

"Ne moramo da ponavljamo koliko želimo plasman u Pariz i shvatio sam kroz razgovore sa igračima tokom prethodnih nekoliko meseci da je i njihova želja ista. Jedva čekam da se skupimo, za sad su svi momci zdravi, sigurno će biti umorni, ali sam uveren da je samo učešće na Olimpijskim igrama jače od tog umora", zaključio je Kolaković.

