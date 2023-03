Kolbi Kovington: Dastin se plaši boriti sa mnom

Iako je Dastin "Dijamant" Porije javno rekao da će se boriti protiv Kolbija Kovingtona, ovaj je tvrdio da im je UFC ponudio meč, ali je njegov nesuđeni protivnik odbio jer se plaši boriti sa njim.

Kovington i Porije bivši su partneri za treninge na Floridi, ali "Haos" se razišao s renomiranim timom nakon što je ušao u svađu s grupom boraca, uključujući Porijea.

Kolbi je nekoliko puta pokušao da ugovori meč sa "Dijamantom" tokom godina, čak je doveo i Porijeovu porodicu u njihovu svađu. Dakle, iako se Dastin takmiči sa 70 kg i nikad se nije usudio ići od divizije do velter kategorije, otišao je na "The MMA Hour" u maju 2022. godine i izjavio da će se susresti sa svojim ljutim rivalom od isto 70 kilograma, u kavezu.

Međutim, borba nikad nije uspjela, a Porije se u novembru borio protiv Mijkla Čendlera.

Kolbi "Haos", koji će se boriti protiv Leona Edvardsa za naslov prvaka u velter kategoriji, po predsjedniku UFC-a Dejni Vajtu, nedavno je razgovarao s Džejsom Linčom i optužio Porijea da se previše "plaši" boriti se s njim.

"O da, sigurno", rekao je Kovington o promociji koje njemu i Porijeu nudi priliku za susret.

"Dastin se plaši boriti boriti sa mnom. Govorio je sva ta sr**a, 'Doći ću do 70 (kg). Želim se boriti protiv Kolbija, učiniću to. Rekao je na Twitteru'. To je na vidiku. Sve te stvari, čak su otišle na Twitter i rekle", rekao je Kolbi, prenosi "Heavy".