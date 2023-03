Koliko će Džošua zaraditi od meča sa Frenklinom?

Nekada bokserski prvak, Entoni Džošua će ovog vikenda ući u ring protiv Džermjena Frenklina kao takmičar, a ne kao prvak, prvi put nakon 2016. godine - a time mu se drastično smanjio borilački novčanik. Ovaj put 10 miliona funti je bilo dovoljno da "EjDžej" uđe u ring.

Ovaj 33-godišnjak se bori da spasi svoju karijeru nakon dva poraza od Oleksandra Usika, koji sada drži Džošuine bivše WBA, WBO i IBF pojaseve teške kategorije, dok se bori protiv Frenklina.

Džošua je uvjerljivi favorit za pobjedu protiv svog američkog kolege, s potencijalnim dvobojem protiv WBC prvaka i dugogodišnjeg rivala Tajsona Fjurija koji slijedi - iako je to već toliko puta rečeno.

I, ne iznenađuje, Džošua bi trebao zaraditi znatno manje nego u revanšu protiv Usika, gdje je otišao s 32.5 miliona funti, čak i nakon poraza. Džošua je zaradio oko 15 miliona funti za njihov prvi susret, dok je u revanšu protiv Endija Ruiza Juniora 2019. spremio u džep masivnih 66 miliona funti.

Međutim, protiv Frenklina, Entoni će se morati zadovoljiti s oko 10 miliona funti, bez pojaseva i protiv borca koji je bio uključen u samo jednu zapaženu borbu - poraz na bodove od Dilijan Vajta u novembru prošle godine.

