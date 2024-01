Komplikacije oko Melise Vargas: Ipak ne može Fenerbahče?

Sezona u Kini, pa nastavak u Turskoj – takav je plan bio za Melisu Vargas tokom prethodnih sezona, ali izgleda da će ove godine ipak biti promijenjen.

S obzirom na to da njen klub u Kini, Tjanđin, neće završiti finale do kraja januara, kako pišu turski mediji ona neće stići na vrijeme da potpiše ugovor sa Fenerbahčeom, jer su prelasci u Turskoj mogući do 31. januara.

Borba za titulu u Kini će se završiti najranije 3. februara, a tada će već biti kasno za naturalizovanu Kubanku.

Reprezentativka Turske je ove sezone imala velikih problema sa ramenom, pa je pitanje i u kojoj formi bi dočekala najvažnije bitke u dresu Fenerbahčea. Ovako možda dobije priliku da u potpunosti sanira povredu, pa sasvim spremna dočeka važno reprezentativno ljeto.

Ona je prošle godine dobila dozvolu da zaigra za Tursku i nije joj mnogo trebalo da pokaže kakvo će pojačanje biti. Donijela je ekipi zlato u Ligi nacija, potom zlato na Evropskom prvenstvu, pa onda i olimpijsku vizu.

Turska zauzima prvu poziciju na FIVB rang listi, a najveće zasluge za to idu bez sumnje na račun Melise Vargas.

