Konor Mekgregor optužen za silovanje u Irskoj

Kontroverzni irski borac Konor Mekgregor na Twitteru je obavio prekid karijere, svi su ostali začuđeni, a onda je New York Times s velikom pričom ipak malo rasvijetlio njegovu odluku.

Naime, Amerikanci su prenijeli vijest o tome kako se najveća svjetska MMA zvijezda nalazi pod istragom zbog silovanju iz decembra prošle godine, o čemu su mediji već pisali.

Međutim, nikada nije bilo definitivno potvrđeno da je riječ o Konoru pa je ta priča vrlo brzo utihnula i o njoj se kasnije nije previše pričalo, sve do danas.

Konor je, kako prenosi Times, u januaru bio uhapšen u Dublinu, nakon čega je brzo pušten te nikakva optužnica nije bila pokrenuta protiv njega, a sada se oglasio putem saopštenja svoje portparolke Karen Kesler.

Recently retired UFC fighter Conor McGregor is under investigation in Ireland over sexual assault allegation, per @nytimes pic.twitter.com/72hL9yOxPb — Bleacher Report (@BleacherReport) March 26, 2019

"To je priča koja kruži već neko vrijeme i nije nam jasno kako se sada pojavila u medijima. Pretpostavka kako Konorovo penzionisanje ima ikakve veze s tim je apsolutno kriva. Hoće li se Konor boriti u budućnosti, to će zavisiti od toga hoće li doći do stanje u kojem se borce cijeni prema njihovoj vrijednosti, njihovim vještina, uloženom trudi i predanosti sportu", stoji u saopštenju.

Inače, Mekgregor se već neko vrijeme s porodicom nalazi u Americi te se ne zna sa sigurnošću kad je posljednji put bio u Dablinu.