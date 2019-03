Konor Mekgregor uhapšen na Floridi

Nekadašnji prvak lake i perolake kategorije UFC-a i najveća zvijezda MMA na svijetu Konor Mekgregor ponovo je u problemima.

Naima, Irac je uhapšen na Floridi jer je, navodno, razbio telefon fanu, koji je želio napraviti selfi s borcem.

Nakon privođenja, pušten je jer je uplatio kauciju od 12.500 dolara.

Mediji navode da je Konor razbio telefon mladiću iz Engleske Ahmedu Abdirzaku. Navodno je izbio mobitel iz ruke Ahmeda i nekoliko puta stao na njega, te napustio prostor kao da se ništa nije desilo.

Advokat poznatog borca je u kratkom obraćanju javio da je njegov štićenik učestvovao u manjem incidentu.

"Moj klijent cijeni reakciju policajca te je obećao punu saradnju", izjavio je advokat popularnog MMA borca.

Inače, Mekgregor je doputovao na Floridu da bi proslavio 60. rođendan svoje majke.

WATCH: Footage from moments ago as MMA star #ConorMcGregor leaves jail in Miami-Dade County. He was arrested earlier today after allegedly smashing a man's phone and taking it. Read the latest here: https://t.co/EdMPjTYBMp pic.twitter.com/hDASDqwV3C