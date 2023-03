Konor objelodanio s kim se trebao tući umjesto Čendlera

Irski UFC borac, Konor MekGregor otkrio je da želi šansu za naslov prvaka u poluteškoj kategoriji - ako pobijedi Majkla Čendlera u svom dugo očekivanom povratku u oktogon kasnije ove godine. Irac je takođe objelodanio ime borca sa kojim se trebao tući prije

"Ozloglašeni" je takođe izjavio da je pristao na trilogijski okršaj s Nejtom Dijazom, ali Čendler se na kraju ubacio i dogovorio borbu s Ircem.

Usred neizvjesnosti oko datuma povratka, budući da se posljednji put borio 2021. godine, MekGregor je iznio svoje planove da se vrati na promociju UFC-a u ne tako dalekoj budućnosti, odbacivši zabrinutost oko svog povlačenja iz grupe za testiranje američke Antidoping agencije.

Govoreći za "The MMA Hour", MekGregora su pitali o njegovim budućim planovima u sportu.

"Da, volio bih nastup za naslov u velter kategoriji. Dakle, volio bih to. Možda ću biti prisutan na kartici, vježbamo u Londonu, pa sam trebao otići tamo pa nakon ovoga, Gunije (Gunar Nelson) je takođe na kartici pa bi bilo dobro vidjeti ga uživo. Sigurno bi bilo dobro pogledati tu borbu za titulu u velter kategoriji", rekao je "Ozloglašeni".

O situaciji s Dijazom, koja je počela s njegovim treniranjem za taj dvoboj, MekGregor je otkrio da je pristao na borbu, ali da je na kraju propala ponuda.

"Izvorno je to trebala biti tuča protiv Nejta. Bio je to Nejt, ja protiv Dijaza", izjavio je tokom intervjua.

Potom je objasnio:

"Tako da mi nije smetalo boriti se protiv koga, da budem iskren, niti mi smeta protiv koga se takmičim, to je opšte poznato. Pa sam pristao na to, bio je to Nejt, bilo je to dan ili dva, a sada je to dvoboj protiv Majkla Čendlera", kazao je Irac.

Dodao je još:

"Nisam siguran šta se dogodilo na kraju, ali ja sam sam sada protiv Čendlera, i to je to. Nemam problema, zadovoljan sam s tim", na kraju je objasnio Konor, prenosi "Daily Mail".