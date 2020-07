Korona odgodila kvalifikacije za odbojkaško EP

Ženska odbojkaška seniorska reprezentacija BiH ove godine ipak neće izlaziti na parket s obzirom na to da su kvalifikacije za Evropsko prvenstvo u Grupi F na zahtjev reprezentacije Slovenije odložene za januar 2021. godine.

Kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2021. godine u Grupi F, u kojoj se nalazi BiH zajedno sa Letonijom, Slovenijom i Češkom, bile su planirane da počnu krajem avgusta turnirom u Letoniji, a nekoliko dana kasnije BiH je trebalo da bude domaćin drugog turnira. Ipak, kako nam je rečeno u Odbojkaškom savezu BiH, kvalifikacije su za ovu godinu otkazane.

"Prije dva dana dobili smo zahtjev iz Slovenije da se kvalifikacije odgode zbog trenutne situacije u vezi sa pandemijom virusa korona. Mi smo im dali podršku jer u ovom trenutku najvažnije je zdravlje igračica, iako je tu još detalja odlučilo - recimo BiH u ovom trenutku ne može ući u Letoniju, gdje je trebalo da bude odigran prvi turnir. Odlučeno je da se sve pomjeri za januar naredne godine, s tim da smo mi tražili da zadržimo domaćinstvo kvalifikacionog turnira", rekao je generalni sekretar Odbojkaškog saveza BiH Adnan Talić.

Generalni sekretar bh. kuće odbojke istakao je da pripreme za organizaciju Evropskog prvenstva za juniorke, koje će se od 19. avgusta do 1. septembra uporedo održati u Zenici i Osijeku, idu po planu, te da su do sada dobili samo pohvale od Evropske odbojkaške federacije (CEV). U OS BiH se nadaju da će sve proteći u redu s obzirom na to da ovo veliko takmičenje organizuju u specifičnim uslovima zbog pandemije virusa korona. Podsjetimo, bh. dame su se okupile u Lukavcu, gdje se pripremaju za okršaje sa reprezentacijama Italije, Srbije, Slovačke, Bjelorusije i Poljske, s kojima se nalaze u Grupi 1, čije utakmice će se igrati u Zenici.

Inače, treba naglasiti da polako ističe rok za prijavu klubova za evropska takmičenja, a u OS BiH izgleda da ne čine ništa po tom pitanju. Veliko je pitanje hoće li se do 1. avgusta do kada se mogu poslati prijave sastati Upravni odbor koji je na velikom udaru klubova i dopustiti bh. klubovima da nastupaju u Evropi. Podsjetimo, OS BiH je jedan od rijetkih u Evropi koji nije donio konačnu odluku u vezi sa sezonom 2019/2020, odnosno nije verifikovao prvenstvo koje je prekinuto usljed virusa korona. Neslaganje unutar UO moglo bi mnogo koštati klubove, koji su već ostali uskraćeni za nastupe u regionalnoj MEVZA ligi, nakon čega su neki klubovi, prije svega Banjaluka volej, tražili neopozive ostavke čelnika Saveza.

"Po tom pitanju nema nikakvih pomaka", kratko je poručio Talić.

Nema sumnje da će OS BiH ukoliko ne donese odluku do 1. avgusta dodatno navući bijes klubova i odbojkaških radnika u BiH.