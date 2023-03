Kovington spreman za glavni događaj sa "starim prijateljem"

MMA borac, Kolbi Kovington spreman je podijeliti glavnu kartu na dvije glavne borbe i odraditi otvarajući meč za svog "starog prijatelja", aktuelnog UFC prvaka u teškoj kategoriji Džona Džonsa.

U razgovoru s Majkom Hekom iz "MMA Fighting", rekao je da je otvoren za ideju dijeljenja karte s "Koščatim", jer su oba borca pokazala želju za takmičenjem tokom UFC-a 290 kao dijela Međunarodne sedmice borbi u julu.

Kovington i Džons imaju bogatu istoriju jer su od cimera postali suparnici.

Dijelili su smještaj dok su pohađali koledž u Ajovi, ali njihov je odnos degradirao tokom godina. I javno su iskazali svoju nesklonost ka ovome drugome. Na primjer, Džons je tvitovao da Kovington ima "herpes", a "Haos" je tvrdio da je "Koščati" bacao ljude kroz prozore na koledžu.

Ali, Kolbijevi osjećaji prema Džonu neće ga spriječiti da se bori tokom vikenda u Las Vegasu ovog ljeta, što je uvijek jedna od najvećih karti godine.

Predsjednik UFC-a Dejna Vajt najavio je ranije ovog mjeseca da je "Haos" sljedeći na redu za borbu za naslov od 77 kilograma protiv prvaka Leona Edvardsa. Borba tek treba postati službena.

Nakon što je Džons osvojio neosporivu titulu prvaka u teškoj kategoriji na UFC 285 događaju 5. marta, pokazao je veliko zanimanje za borbu protiv bivšeg prvaka Stipe Miočića 8. jula.

"Mislim da je sada, s obzirom na način na koji se razvija, Međunarodna sedmica borbi najveća scena, najveći spektakl, a oni pričaju o Džonu Džonsu i Stipi Miočiću - ko me ne želi vidjeti na pozornici sa svojim starim prijateljem, Džonom Džonsom? Znate li kako bi to bilo zanimljivo na pozornici na konferenciji za novinare? Savršeno je. To je novac", rekao je Kolbi, prenosi "Heavy".