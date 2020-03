Larisa Cerić: Ispravna odluka, zdravlje je najvažnije

Pandemija virusa korona teško je pogodila sport u cijelom svijetu, a najteži udarac sigurno je odluka Međunarodnog olimpijskog komiteta da se odgode Olimpijske igre koje je ovog ljeta trebalo da budu održane u japanskoj prijestonici Tokiju.

Vijest da će najveći sportski događaj biti odgođen posebno je pogodila najbolju bh. sportistkinju Larisu Cerić, trofejnu džudistkinju, kojoj u karijeri nedostaje samo medalja s Olimpijskih igara. Cerićeva je uz Amela Tuku najveća šansa za bh. sport da konačno osvoji olimpijsku medalju, međutim zbog pandemije virusa korona na svoju priliku će morati pričekati.

"Iako nam je svima teško što su Olimpijske igre odgođene, mislim da je ta odluka najpametniji izbor jer je zdravlje ljudi ipak na prvom mjestu. Ovo je bila olimpijska godina koju sam nestrpljivo čekala, ali sada ćemo svi morati da se strpimo da pandemija prođe, pa da se onda okrenemo sportu. Pauza će sigurno utjecati na formu svih sportista, tako da vjerujem da je odluka Međunarodnog olimpijskog komiteta o odgađanju olimpijade najispravnija", kazala je Cerićeva za Fenu.

Očekuje da sportisti neće imati odgovarajuće uslove za rad najmanje dva mjeseca, a tek onda će početi da "bruse" takmičarsku formu.

"Sigurno nećemo ući u dvorane barem dva mjeseca. Svi mi kod kuće individualno treniramo, radimo vježbe snage, trčimo, ali to nije dovoljno za vrhunsku formu. Meni nedostaju treninzi sa sparing partnerom i to mi ništa ne može zamijeniti. Trebaće nam vremena da se vratimo u takmičarsku formu i ja vjerujem da će ljudi koji vode svjetski sport to uzeti u obzir", dodala je Cerić.

Višestruka sportistkinja godine u BiH se osjeća dobro, poštuje mjere karantina, koristi zaštitne rukavice i masku, te ovim putem apeluje na sve građane BiH da poštuju mjere koje su vlasti donijele s ciljem suzbijanja pandemije virusa korona kako bi se život što prije vratio u normalne tokove.

U međuvremenu Međunarodni olimpijski komitet (MOK) intenzivno sarađuje sa drugim svjetskim sportskim organizacijama kako bi odredio novi datum za OI u Tokiju, a postoji uvjerenje da su ponovo jul i avgust idealni mjeseci za održavanje Igara. Svi se nadaju da će novi termin biti poznat za mjesec dana, piše japanski list "Jomijuri". Džon Kouts, šef koordinacione komisije za Tokio pri MOK-u, izjavio je da Igre treba da budu održane između grend slem turnira u Vimbldonu, koji se održava od sredine do kraja jula, i US opena, koji startuje krajem avgusta.

"Želimo više-manje da finaliziramo datume u sljedeće četiri sedmice. Smještanje Olimpijskih igara u ljeto zavisi i od izbjegavanja poklapanja sa Svjetskim prvenstvom u plivanju (od 16. jula do 1. avgusta) i atletskog SP (6. do 15. avgusta)", izjavio je Kouts, koji je ujedno i predsjednik Olimpijskog komiteta Australije (AOK).

Predsjednik MOK-a Tomas Bah je kazao da su na stolu sve opcije za nove datume, pa čak i mogućnost organizacije odloženih Igara prije japanskog ljeta.